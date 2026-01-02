大維修｜廉署拘捕法團成員等樓宇維修貪污團夥21人　涉觀塘兩屋苑

廉政公署今日（2日）公布在上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。



廉署指，被捕人士為15男及六女，年齡介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部份人有黑社會背景。



涉案承辦商涉行賄工程顧問及法團部份成員 取得3,300萬元工程合約

廉署指，行動涉及觀塘區兩個屋苑大維修工程，其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部份成員，以取得總值約3,300萬元的工程合約。

另一工程疑藉貪污手段收集業主授權票 圖操控屋苑法團

另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。

廉署稱採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。