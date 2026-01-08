遵理學校租元朗大馬路金豪大廈3層巨舖　辦全日制國際高中課程

元朗大馬路金豪大廈地下G舖連入則閣、1樓、2樓及3樓巨舖，剛獲一個上市教育集團承租，計劃將此打造為全新校舍，作為其中學教育的重要擴充部分，據悉該集團為遵理學校，母公司為精英滙集團。升級後的校舍將提供全日制私營國際高中課程，並配備大學升學顧問團隊，協助學生提升學術水平及個人履歷，增強他們報讀全球頂尖大學的競爭力。



該巨舖位於青山公路（元朗段）49-63號金豪大廈，地舖及三層總面積約21,850平方呎。現時租客為傢居站元朗分店，之前為三聯書店旗艦店「元朗文化生活薈」，標榜設有Cafe及舉辦不同文化活動，租約期滿後，由傢居站承租。

第一太平戴維斯促成這宗租約，其投資部助理董事黃杰表示，是次招租反應熱烈，獲得多方洽詢，承租的上市教育集團一向與業主關係良好，辦學經驗豐富，加上屬大型連鎖教育集團，故在眾多競爭者中脫穎而出，以合理的租金，成功承租該優質物業，形容「火速落實交易」。

黃杰表示，很高興協助客戶完成這次戰略性擴充，這不僅反映了教育機構對優質教學空間的持續需求，也顯示出投資者及營運者對北部都會區教育企業發展潛力的信心。