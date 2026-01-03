嘉道理農場三周接3宗短吻果蝠入校園事件　涉30隻部份有傷已獲救

嘉道理農場暨植物園周六（3日）在社交平台發文表示，其野生動物拯救中心在過去三星期，先後接獲3宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中涉及約30隻短吻果蝠個體，部份短吻果蝠更出現受傷情況，牠們獲救後，目前在野生動物拯救中心接受治療和照顧。



嘉道理農場暨植物園指翻查紀錄後，發現其中兩宗求助個案位於同一地點，為兩所相鄰的學校。團隊到場勘察後，發現校內雖沒有短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但在附近一個私人屋苑內，發現有3棵被大幅度修剪的蒲葵樹，相信該些短吻果蝠因為修樹而失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。

嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心在過去三星期，先後接獲3宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案。(嘉道理農場暨植物園FB圖片)

短吻果蝠有何作息特性？

園方表示，蒲葵是短吻果蝠的家，一般而言，牠們日間都會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動，所以相信蒲葵樹被修剪時牠們仍然在樹下休息，且突然被驚醒，慌忙逃走。

園方又強調，所有蝙蝠，包括短吻果蝠都是受《野生動物保護條例》保護，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法。如果在修剪植物時，發現任何野生動物如雀鳥及蝙蝠正在棲息，應避免修剪而驚擾牠們。

發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內怎麼辦？

園方教路，應讓蝙蝠留在原處，並確保牠們有空間離開。通常牠們正在尋找新的家園，暫居建築物數天後便會自行飛走。

一般大眾可能對蝙蝠有負面印象，然而牠們在生態系統中擔當了非常重要的角色：不少植物依靠果幅來傳播花粉及種子；而食蟲性蝙蝠亦會捕食大量蚊蠅等害蟲。

如果遇到受傷或無法飛行的動物怎麼辦？

可以聯絡以下機構尋求進一步協助

●愛護動物協會 致電 2711 1000

●漁農自然護理署 致電 1823或

●嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心 致電2483 7200或 6713 9881

園方指，愛護動物協會及漁護署會將接收到的野生動物送到該園的拯救中心，進行適當檢查及治療。