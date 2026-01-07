七旬翁認手痕撕毀兩立法會選舉候選人海報 判緩刑年半及賠58元
撰文：陳曉欣
出版：更新：
七旬翁涉在上月立法會選舉投票當日凌晨，在深水埗損毀10張時任立法會參選人梁文廣和鄭泳舜的宣傳海報，被警方當場截獲。老翁今（7日）在西九龍裁判法院承認2項刑事損壞罪，裁判官朱文瀚判監4周，緩刑18個月執行，並下令老翁賠償58元予兩名議員的議員辦事處。
被告吳玉堂（73歲，退休人士）被控於2025年12月7日，在香港九龍深水埗北河街90號外，無合法辯解而損壞屬於梁文廣的三張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總價值9港元；及在同地損毀屬於鄭泳舜的七張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總價值49港元。
被捕後直認不諱稱手痕
案情指，警方在12月7日凌晨約兩時在案發地點進行反罪惡巡邏，因見被告狀甚鬼鼠遂作截查。警員隨後發現有海報被撕碎，查問下被告直認不諱，表示「一時手痕」，撕下約10張議員海報。
案件編號：WKCC 77/2026
立法會選舉｜深水埗排檔10張候選人海報遭撕毀 七旬翁涉刑毁被捕立法會選舉｜送貨員貪玩撕選舉宣傳海報准守行為 維修需花18元立法會選舉｜大圍5幅選舉海報被毀 40歲男子涉刑事毀壞被捕立法會選舉2025｜天水圍行人路兩幅橫額被毀 據悉屬同一候選人立法會選舉｜塘尾道行人天橋2張宣傳海報被破壞 警同日拘23歲男