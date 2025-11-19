立法會選舉｜送貨員貪玩撕選舉宣傳海報准守行為　維修需花18元

送貨員聲稱因貪玩撕下2張政制及內地事務局貼的2025年立法會換屆選舉宣傳海報，有途人見到海報爛了報警。送貨員今（19日）在東區裁判法院承認1項刑事毀壞罪，獲准自簽2000元守行為2年處理，控罪獲撤銷，案情透露，兩張海報維修成本為18元。



被告譚健威（24歲，送貨員）被控於2025年11月8日，在香港在連接新翠商場與環翠道及柴灣道的行人天橋，無合法辯解而損壞屬於政制及內地事務局的兩張海報，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告譚建威涉撕選舉宣傳海報在東區法准簽保守行為。

男途人見海報被撕報警

案情指，政制及內地事務局在10月31日在行人天橋貼上2025年立法會換屆選舉的宣傳海報。40歲無業男途人陳志為11月8日晚上路過天橋，發現有幾張海報被撕下，遂報警。

被告警誡下稱貪玩撕海報

警方翻查閉路電視紀錄，發現被告在11月8日凌晨2點徒手撕下2張海報，遂上門拘捕他。被告在警誡下稱因貪玩撕海報。案情顯示，2張海報的維修成本共值18元。

案件編號：ESCC 2977/2025