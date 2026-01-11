明星及米芝蓮餐廳熱捧！在港修讀法國IDE課程 考獲法國政府證書

你是否曾聽過那些為了追求廚藝夢想而遠赴法國的故事？那份對初心的堅持總是令人動容。但現在，你無需放棄香港的一切，就能實現追夢之旅！由Towngas Cooking Centre聯同Disciples Escoffier法國廚師會合辦的烹飪文憑課程，畢業後將獲得法國政府認證的執業廚師資格。這個課程不僅受到大眾的熱烈歡迎，更成為眾多名人明星必修的廚藝課程！對於生活繁忙的香港人來說，這無疑是追求專業法國廚藝的最佳途徑！現在就跨越界限，開啟你的廚藝之旅吧！



點燃你的烹飪熱情！法國專業廚藝課程現已登陸香港，名人明星成功蛻變成大廚！

+ 2

點燃你的烹飪熱情！法國專業廚藝課程現已登陸香港，名人明星成功蛻變成大廚！

想學習正宗法國烹飪技巧卻無法遠赴他鄉？不用擔心！Towngas Cooking Centre聯同享譽全球的Disciples Escoffier法國廚師會，在香港開辦精心設計的「法國IDE烹飪文憑課程」及「法國IDE糕餅文憑課程」。無論你是充滿熱情的初學者，還是想提升技巧的專業廚師，這裡都是你實現夢想、蛻變成大廚的關鍵！

矚目明星齊聚！香港最多名人明星報讀的烹飪文憑課程

自2014年開始，梁詠琪、劉心悠、梁祖堯、苟芸慧、陳貝兒、陳曉樺、汪圓圓、陸漢洋、谷祖琳、莫家嘉、泰山、黃亞保等超過十位知名明星紛紛報讀，你也能成為他們中的一員！這股名人熱潮讓Towngas Cooking Centre的烹飪文憑課程成為城中最受歡迎的選擇之一。

除了演藝界明星，課程亦深受業界推崇。米芝蓮星級餐廳卅二公館（Mott 32） 主廚李文星師傅，便力薦愛徒Kenny報讀「IDE廚師精進課程」。李師傅認為新一代廚師需不斷磨練創意與傳承經驗，Kenny透過課程中168小時的密集式訓練，不單掌握了法國菜的刀工、食材運用及廚房管理等基本功，更學會了如何運用矜貴食材創作出擺盤精緻的法國菜。這種跨菜系的訓練，能激發廚師在中菜根基上創新求變，讓香港美食在世界舞台上走得更遠。各行各業畢業生 夢想成真

除了專業廚師，課程亦吸引各行各業的人士報讀。看看這些畢業生如何透過課程由零開始，最終夢想成真，讓人生領域更擴闊：

兩大烹飪文憑課程 Towngas Cooking Centre設備完善

Towngas Cooking Centre的課程將在設備完善的Towngas Cooking Centre進行，讓學員可以輕鬆在香港學習，掌握全面的廚藝技巧。首先，Towngas Cooking Centre擁有「法國IDE烹飪文憑課程」，在這432小時的課程中，你將學習刀具和食材的運用、法國菜的烹調理念和技巧，以及擺盤設計等多方面的知識。這將讓你成為一位熟練的法國廚師。

另外，Towngas Cooking Centre還提供全長432小時的「法國IDE糕餅文憑課程」，這個課程將為你提供傳統和現代法國糕點的全面培訓，包括petits fours、millefeuille、ga^teaux de voyage等。這將擴闊你的視野，提升你的創造力，讓你能夠製作出高水準的糕餅。

無論你是對烹飪藝術充滿熱情，還是希望進一步提升自己的專業技能，Towngas Cooking Centre的課程將為你提供豐富的學習機會。快來加入Towngas Cooking Centre的藝術文憑課程，成為一位傑出的廚藝大師吧！

透過「法國烹飪藝術文憑課程」，學員學習食材運用、烹調、擺盤等技巧，親手創作出法式美食。

「法國糕餅藝術文憑課程」的學員作品，由味道以至賣相，都充滿濃厚法式風味。

課程七大優點 成就專業廚藝之路

1. 獲法國政府認證：修畢可獲法國教育部頒發「法國廚藝訓練證書」及法國廚師會頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」。

2. 具備執業資格：畢業生具備在法國開設餐廳或成為執業廚師的資格。

3. 星級師資：由米芝蓮或星級餐廳法國大廚以英語教授，因材施教。

4. 無需遠赴法國：在香港即可修讀完整法國學制課程，節省時間成本。

5. 米芝蓮實習機會：有機會獲安排至米芝蓮星級餐廳實習，累積實戰及管理經驗。

6. 完善教學設備：於Towngas Cooking Centre進行，一人一爐實習。

7. 彈性上課時間：設有日間及夜間課堂，配合在職人士時間表。

如想了解更多課程資訊，可參與法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑課程簡介會：

「法國IDE烹飪文憑」開放日

日期︰2026年1月17日（星期六）

時間：上午11時至下午1時

地址：Towngas Cooking Centre – 銅鑼灣利舞臺9樓

參加免費開放日：https://forms.office.com/r/X9ZuARq3vi

「法國IDE糕餅文憑」開放日

日期︰2026年1月17日（星期六）

時間︰下午3時至5時

地址：CulinArt1862 – 銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場1樓

參加免費簡介會：https://forms.office.com/r/qLsJDVVg04

Towngas Cooking Centre（銅鑼灣利舞臺9樓）

電郵：towngas.cooking@towngas.com

課程內容可瀏覽相關網站：http://escoffier.towngascooking.com

（資料及相片由客戶提供）