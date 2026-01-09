宏福苑｜憂回購、換樓難獲同呎數　居民願等10年：原址重建最可靠

大埔宏福苑發生大火至今逾月，政府今日（9日）陸續向居民發問卷，諮詢屋苑重置安排。居民對問卷內容各有意見，其中，李先生認為政府提出的回購業權呎價「根本不符合現時市價」，無法在大埔同區購買相同呎數的單位；「樓換樓」則同樣無法取回同呎數、同座向單位，唯有原址重建最可靠，即使要2035年或以後才入伙，他都「願意等待」。



大埔宏福苑大火發生至今逾月，政府1月9日向居民發問卷諮詢屋苑安置的想法。（翁鈺輝攝／資料圖片）

災民陷兩難：回購，買唔返一樣呎數；樓換樓，畀唔返同樣呎數

李先生引述災民的想法，現時困境是「要錢（接受回購），又買唔返一樣呎數；樓換樓，又畀唔返同樣呎數、座向同樓層嘅單位」。李先生分析，既然目前的方案沒有任何實質保障，唯有原址重建最可靠：「咁我等原址啦，原址起碼 Guarantee （保障）到地段價值。」

儘管政府預告原址重建需時極長，預計要到 2035 年才能入伙，但李先生態度堅定，表示「願意等待」。他認為，政府在重建期間，有責任用善款資助災民繼續在其他地方居住。

大埔宏福苑大火7幢被火燒大廈如廢墟屹立着，為慘劇的證據。（資料圖片/梁鵬威攝）

居民稱10年如逼人揀其他無建設性方案

另一名居民梁先生稱對問卷感失望，認為規劃問卷內容的人「完全無諗過宏福苑災民係無家可歸，一無所有，調翻轉我諗佢自己都唔會揀呢啲選項」，慨嘆當初按政府強制驗樓計劃，支付大筆款項搞大維修，換來如今結果。

不少居民均指宏福苑地段佳，難以一般居屋比較。梁先生亦指，6000或8000元呎價如同強行平買業權，「災民根本唔想賣樓」，強調只想原址重建或復修大廈，「但唔好再講要10年，呢啲逼人揀其他無建設性方案。壓縮流程，係想幫災民要做就好簡單」。

政府問卷中提出的方案，包括未補地價及已補地價單位，以呎價6000及8000元回購、「樓換樓」最快是今年9月入伙的九龍灣綠置居，或其他5個跨區新居屋發展項目單位、原區重建，3選址包括頌雅路西熟地、廣福公園、宏福苑原址。

問卷首頁亦列明，提問內容只是初步收集意願 ，絕對不代表居民承諾接受政府將來提供的任何選擇 。當政府落實具體方案後，屆時居民可以再作進一步考慮及選擇，完全不會因為今次的回覆而有任何限制。