將軍澳政府自動停車場啟用兩日即暫停　方國珊不解未測試妥當急推

位於將軍澳政府合署、政府首個自動化公眾停車場上月29日啟用後僅兩日，便因自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫時停止時租泊車服務，月供泊車則仍然繼續服務。事隔10日，時租泊車仍然未恢復服務。



立法會議員方國珊今日（9日）受訪時指，區內居民都認為該停車場可應付他們出行需要，但啟用不久便出現「甩轆」，她認為會影響政府形象。方國珊又認為建築署「要睇緊」，需確保承辦商具能力運作自動泊車系統軟件。她又不解為何不測試妥當才啟用，「又冇人催佢」。



建築署回覆查詢指，政府相關部門留意到停車場管理系統的穩定性有改善空間，於是責成承建商安排相關的系統更新，停車場由2025年12月31日晚需暫停時租服務，而月租服務則不受影響，現時約200位月租用戶可以如常出入停車場。



位於將軍澳政府合署、政府首個自動化公眾停車場上月29日啟用後兩日，便因自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫時停止時租泊車服務。（翁鈺輝攝)

方國珊指，將軍澳南政府合署有家庭醫學中心及其他政府部門設施，區內不少居民都有需要前往，尤其是長者去家庭醫學中心時，其家人或需使用泊車服務。此外，她指雖然該停車場「隔涉係隔涉咗啲」，但附近一些學校、沿海餐廳等都反映該停車場可便利他們停泊車輛，可見該停車場是有需求的。

不過，自動停車場啟用不久後便需暫停時租服務，方國珊指不明白為何會發生，因長沙灣的自動泊車停車場運作至今亦未曾有事發生，但將軍澳政府合署的停車場卻如此快需更新。她認為這樣會影響政府形象，建築署「要睇緊啲」，尤其是需在招標時審視承辦商能力上是否合乎要求。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為方國珊。（資料圖片 / 夏家朗攝）

方國珊指今次可能承辦商外判了電子系統，因此停車場硬件上沒大問題，但軟件上仍有改善空間。方國珊續說，將軍澳政府合署應該有時間測試好相關系統才啟用，「又冇人催佢」。

方國珊又說，區內人士對歡迎政府在區內增設停車位，因將軍澳區停車位較少。目前的規劃顯示，每五個家庭僅有一個車位，她認為這比例需提升。建議政府在規劃新建住宅區時，應考慮到更合理的車位配置比例，讓更多家庭能夠擁有自己的車位。

將軍澳政府合署停車場出入口指示牌顯示所有車位已泊滿。（翁鈺輝攝）

張美雄疑車架感應器失靈 促責成承辦商盡快找出關鍵原因

西貢區議員張美雄亦表示，當區車位嚴重不足，近日收到超過10位車主求助。曾有該車場用家反映，部份泊位拍八達通沒有反應，掃二維碼亦無紀錄。據他理解，車場系統應出現問題，派位派錯位，以至車架感應器失靈。停車場涉及不同部門，包括建築署、機電署及，運輸署，將建議部門協調，應責成承辦商盡快維修，找出關鍵原因，「唔應該咁新的設施咁快就保養出現問題」。

西貢區議員張美雄。（資料圖片 / 夏家朗攝）

停車場暫停時租泊車的服務於1月1日發出。（翁鈺輝攝）

建築署：系統穩定性有改善空間 已責成承建商安排更新

建築署回覆查詢，指將軍澳政府合署公眾停車場、其硬件（包括自動泊車系統車架）及軟件（包括停車場管理系統），由該政府合署的總承建商設計及建造，並由政府出租予營運商管理及營運，於2025年12月29日開放予公眾使用。

政府相關部門留意到停車場管理系統的穩定性有改善空間，於是責成承建商安排相關的系統更新，停車場由2025年12月31日晚需暫停時租服務，而月租服務則不受影響，現時約200位月租用戶可以如常出入停車場。

系統屏幕貼上「測試中」。（翁鈺輝攝）

政府相關部門和承建商在停車場正式投入服務前，一直有進行啟用前所需的系統及運行測試，包括各類模擬場景。停車場正式開放後，需更新部份系統的功能及程序以優化管理。承建商在進行系統更新期間，已加派人手在現場協助營辦商管理。

署方續說，大型車輛的時租服務已於今日中午12時恢復，而私家車時租服務預計可於短期內恢復。政府相關部門會繼續緊密與承建商及營辦商協調，期望盡快能讓停車場全面投入服務。