將軍澳政府合署自動停車場啟用兩日即緊急更新停時租　10日未恢復

位於將軍澳政府合署、政府首個自動化公眾停車場上月29日啟用後兩日，便因自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫時停止時租泊車服務，月供泊車則仍然繼續服務。事隔十日，時租泊車仍然未恢復服務。



將軍澳政府合署停車場出入口指示牌顯示所有車位已泊滿。(翁鈺輝攝)

記者今日上午到將軍澳政府合署停車場視察，出入口指示牌顯示所有車位已泊滿，場內亦張貼告示，自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫時停止時租泊車服務，直至另行通知，月供泊車則仍提供服務。

記者向職員查詢系統更新情況，對方形容「搶修中」。場內所見，未見有人流，出入為月租車輛。場內有一架私家車疑違泊六日，車頭夾有營辦商「威信停車場」發出的「違例泊車通知書」，並寫上「請停泊車架」。

停車場收費方面，以私家車為例，時租泊位為每小時15或16元，日泊和夜泊分別是80元。私家車月租車位為2,500元。鄰近尚有一個唐賢街露天停車場，私家車時租為每小時18元，日泊和夜泊分別是95元及105元，較將軍澳政府合署停車場稍貴。

此停車場為政府興建的首個自動化公眾停車場，從地庫至地面3樓共有5層，共有388個泊位，超過6成是私家車泊位，而當中9成是拼圖型自動泊車系統泊位。根據立法會財委會文件，將軍澳政府合署連同停車場，工程建設費為52億2,840萬元。

將軍澳政府合署停車場的時租泊車暫停服務。(翁鈺輝攝)

停車場暫停時租泊車的服務於1月1日發出。(翁鈺輝攝)

鄰近尚有一個唐賢街露天停車場。(翁鈺輝攝)