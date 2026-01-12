宏福苑安置｜逾800居民聯署撐原址重建　專家指技術限制困難重重

大埔宏福苑五級大火災後重建及安置方案備受關注，其中不少居民支持原址重建。惟日前（10日）財政司副司長黃偉綸「落閘」，指原址重建需時「不切實際」，透露現址或改建社區設施。今（12日）早居民張先生在電台《在晴朗的一天出發》質疑政府對持原址重建意願的居民掩耳不聞，希望政府能體恤民情：「如果我哋願意捱咁多年重新振作，係咪政府作為父母官幫下我哋，而唔係就咁搞掂咗就算呢？」



長遠安置問卷寫到如果在宏福苑原址重建，預計2035年或之後入伙，被居民質疑估算基礎。本身為測量師的香港樓宇安全學會會長何鉅業在同一電台節目表示，原址重建花10年時間仍然是相當困難，居民要就着設計等方向達成共識：「未必全部（居民）搬入，幾多呢？用幾多塊地？決定方向、樓宇設計有好多意見，好多裝修細節，設計用一年半載……仲要計拆樓……破損緊冇可能八座樓一齊拆。」另外招標流程亦要小心處理。



大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

逾八百人聯署 「原拆原建」非少數人意願

居民張先生指，截至1月9日，支持「原拆原建」的聯署人數已超過 815人，涉及至少400戶，佔總數1984戶中近20%，強調並非政府所指的少數人。居住大埔多年的張先生認為宏福苑有其難以取代的地段價值，所以支持原址重建，直言「你去到出面點都唔會搵到（同樣屋苑）」，指最大價值在於地段、景觀、交通及樓積等，同時更乘載幾代人的情懷。希望政府體恤民情：「如果我哋願意捱咁多年重新振作，係咪政府作為父母官幫下我哋，而唔係就咁搞掂咗就算呢？」

政府：重建需時10年 居民反駁：上海彭浦新村4年建17棟樓

針對政府聲稱重建需時10年的說法，但張先生與其他街坊搜集有關原址重建的資料，提到上海市有的彭浦新村的原拆原建項目，他指該項目用了4年時間、投入大概39億元，清拆了40棟樓然後重建17棟樓，總面積約20萬平方米。

相反，宏福苑在火災中有7棟樓受損，同時考慮有些街坊未必住原址重建，可只重建部分座數，總重建項目至少彭浦新村兩倍，但卻重建需時10年「多人兩倍」。他直言「係唔係真係合理呢？如果我哋（香港）真係咁差、咁落後、會唔會有可能，其實不如我哋向國家、向人哋上海市交流學習一下，令到我哋（香港）技術上都有進步呢？」希望政府公開更多數據、理據向公眾解釋。

張先生去年冬至接受《香港01》訪問：

其他方案恐未反映物業價值 居民按揭：分分鐘倒貼五十萬

至於以呎價補償或換樓安置方案，他則認為等未能反映物業的真實價值，且有機會令有按揭在身的業主陷入困境。他指早年前宏福苑因大維修，窗外圍網長期無陽光令呎價下跌，他認為呎價只反映當時屋苑狀況，而不是地段價值。他以自身為例估計，「我當你（收購價）8000元一呎，但我（當初）係500幾萬買嘅。如果仲要計埋我供樓按揭，我可能仲要倒貼4、50萬畀銀行。」他指在這些基本框架沒有實際答覆前，問卷上很多問題居民現階段都回答不到。

他強調雖然支持原址重建，但理解其他居民決定不同，人人有不同答案，建議政府考慮「原址重建起返兩三棟都好，總有人想入返去。」

財政司副司長黃偉綸今早（10日）在電台節目時表示原址重建因程序繁複，涉及處理業權等問題，需時9至10年，形容原址重建是不切實際。（資料圖片/周令知攝）

香港樓宇安全學會會長何鉅業在同一個電台節目表示，認為原址重建方案需時漫長，因為在動工前會耗費大量時間在行政工作上，包括業權、賠償及居民共識等，同時在設計完成後需政府審批，隨後進行招標。

他亦提到「無可能同以前一樣」，由於原有屋苑是40多年前建成，當時部分設計已不符合現行建築及防火條例，例如新的防火條例要求進入樓梯前需有防火門，有機會改變整個樓層的平面佈局。

由於樓宇已有破損，包含清拆及建築時間，他估計純工程階段便需時6年以上，「樓宇設計、地基、上蓋，要有６年或以上，仲要計拆樓（一年或以上）。拆樓用高層大廈要用大半年，依家破損緊，冇可能八座樓一齊拆；仲有地基，舊地基上做新地基係難啲。」再加上行政規劃，整體耗時漫長。