宏福苑火｜90後拼搏買海景單位　5分鐘逃生睹火燒屋　嘆冬至難過

普天同慶冬至、聖誕、新年節日之際，大埔宏福苑的災民卻難像昔日般歡騰慶賀。在廣福邨蝸居長大的張先生為了擁有「Dream House（夢想家園)」，16歲起努力打拼賺錢，四年前憑一己之力買入宏福苑宏昌閣單位，完成階級上流，他愛單位景觀宜人、交通便捷，享無遮掩全海景及日出，大時大節可邀家人登門吃盆菜、打邊爐，共享天倫之樂，更打算與女友婚後同築溫馨安樂窩，開展人生新章節。雖幸他與女友在短短5分鐘內及時逃生，避過一劫，但他苦心拼搏多年的成果卻付之一炬，五味雜陳，如今只能希望原址重建，「我想望返我個海，有返自己屋企」。



冬至前夕，他與女友才剛安頓好及搬入大埔過渡屋暫住，他坦言今年過節難如往昔，席間談的內容都是善後、安置，心中鬱結或要待政府確定原址重建方案後才能抒解。



點擊連結：大埔宏福苑火災．01專題網站

宏福苑宏昌閣居民張先生的住所，每個窗向外望均是無敵大海景，更能看到日出，是他的「Dream House」。（受訪者提供）

張先生的海景單位4年前新裝修入伙。（受訪者提供）

「廚房都幾光猛，嘩，仲可以睇到海景，你睇吓個海景幾靚？」

「你睇吓廳個海景，幾靚，望到個大海景，好靚呀。」

「細房個窗又係可以望到海景。大房一樣係望到海景嘅，好靚，超靚個海景，可以望到日出，因為個單位係向東南。」

張媽媽四年前拍攝了一段兩分多鐘的「開箱」影片，參觀兒子新購入的單位時讚不絕口。讚得最多的，就是屋內每個窗都看得見的無敵大海景。張先生同樣愛不釋手，形容是「Dream House（夢想家園)」。

今日（21日）是冬至，張先生重回宏福苑緬懷舊地。（黃學潤攝）

張先生自小在大埔長大，一家六口住在廣福邨不足400呎公屋單位，要與父親「孖鋪」。擁有屬於自己的居所是其夢想，故他16歲時便打工賺錢，由搬抬到發展到事業，28歲儲得首期後便在大埔區買樓，千挑萬選後決定以530萬元購入宏昌閣22樓單位，愛其得天獨厚、景觀開揚、交通便捷，享日出與大海美景，吐露港公路飽覽無遺，塞車與否一看便知。他亦準備與女朋友結婚，邁向人生新章節，同築安樂窩。

這場美夢卻在11月26日下午2時51分粉碎。當日他與女朋友在家中休息，聞屋外有人嗌「火燭」，語調慌亂異常。兩人察覺有異，即一手抱貓、一手捉雀，帶銀包、電話，穿上拖鞋便奪門而出，赫見走廊已現白煙，便沿後樓梯往下逃生，走了十數秒、下了數層樓，卻見勢色不妥，白煙轉黑及嗆喉，立即調頭欲回家暫避。料想不到的是愛巢已陷火海，「一打開屋企已經黑晒，比熄完燈仲要黑，有溫度」、「黑到見唔到（窗戶）玻璃，淨係見到火光」。

張先生及徐小姐經升降機逃至地下，當時地面大堂已面見全非，元洲仔里出口被燒着的竹棚封擋，「好似睇戲咁，啲嘢劈哩啪啦跌落嚟」。（受訪者提供）

兩人與鄰居在走廊相遇，眾人苦思其他出路時，升降機門神差鬼遣地打開。儘管多年來教育走火警時勿使用升降機，但當刻已別無選擇，他們沒有猶疑，入𨋢直往地下，當時約為2時55分。抵達地面大堂時已面目全非，元洲仔里出口被燒着的竹棚封擋，「好似睇戲咁，啲嘢劈哩啪啦跌落嚟」。他們等了約5、6分鐘後，方見消防員在一處罅縫為其指路逃生。下午3時05分，他們往廣宏街逃去，回望大廈，已見全幢起火冒煙。

據其了解，另一批住戶比他們遲一點抵達大堂，當時所有出入口均已被著火的雜物封閉，無處逃生，最終住戶只能退回大廈內。

下午3時05分，張先生及徐小姐往廣宏街逃去，回望大廈，已見全幢起火冒煙。（受訪者提供）

火災剛發生時，張先生以為大廈只有個別單位或大廈一側起火，尚未意識到嚴重性，後來方知自己有多幸運，恐懼感油然而生。回想當時逃生經過，他承認乘升降機未必是正確選擇，但情況危急，只有少於一分鐘下決定，慶幸「僥倖搏中咗」，保住性命。

在危難時互相扶持，劫後餘生，感情變得更堅固。女朋友徐小姐指在火災前已知道對方是值得付托終身的人，現在會更珍惜擁有彼此的時間。人生觀也因歷劫而有所轉變，徐小姐指自己個性膽小，害怕嘗試新事物，如今最害怕的都已經歷過，已無所畏懼，「追求、尋找一份自己想做，但冇勇氣做嘅工作，決定嘗試自己開創一條路，人一世物一世，唔知下秒鐘會發生咩事，放開雙手去試不同選項。」

宏昌閣災民張先生及女朋友周五（19日）搬入大埔過渡屋「策誠軒」，單位沒有海景，也暫無飯檯吃飯，昨日（20日）兩人便在書桌看着電腦螢幕的「海景」吃飯「做冬」。（王譯揚攝）

今日（12月21日）為冬至正日，張先生卻不能如同往昔，在家中拉開大飯桌，邀家人登門吃盆菜、打邊爐。他與女朋友過去一個月，忙於四出領取應急錢，重新張羅電器家具，大多是吃飯盒填肚，周五（19日）才搬入過渡屋「策誠軒」暫住，昨日（20日）久違地叫了一頓較為豐盛的外賣西式晚餐，在書桌吃飯「做冬」。

張先生坦言難以歡渡將至的聖誕新年，皆因自己付出多年努力置業，如今付之一炬，政府卻尚未有安置定案，令他食不知味、寝不遑安，更消瘦了6公斤，「背負太多，同家人做節氣氛都唔同，以前講輕鬆事，𠵱家問嘅都係棟樓善後」。

宏昌閣住戶張先生及女朋友徐小姐，大火當日在家中休息，聞「火燭」後抱貓捉雀一同逃出生天。（王譯揚攝）

盼政府聆聽居民意見 可以原址重建

問及他最想要的聖誕禮物，他坦言是「原址重建」，可以讓自己的家再次成為家人做節的「基地」。坊間不少專家、網民的聲音擔心居民有陰影，建議原址改建花園及另覓土地重建。張先生自言對宏福苑這個地方本身無陰影，只是對高樓消防安全意識加強，又稱外界未必理解居民對宏福苑的情感，「好多街坊幾代人住同一地方」、「由林村河行到去吐露港，學業、拍拖，陪伴我好多事」。

今次火災屬世界罕見，張先生理解政府規劃需時，災民對安置亦各有想法，他希望政府能盡早諮詢居民意見，在能力範圍內構思不同方案，盡力配合災民各種意願。他目前尚有398萬元按揭供款，獲銀行暫緩繳款半年。若能原址重建，他願意繼續供樓，等上三五七年待新屋建成，「我想望返我個海，過以前差唔多嘅生活，有返自己個屋企。如果奮鬥咁耐嘅成果都攞唔返，我仲應唔應該奮鬥？」

冬至日張先生重回宏福苑緬懷舊地，他希望政府能夠原址重建。（黃學潤攝）

