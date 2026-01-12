民航處搜救演練無人機「尋人」　明南中國海長程演練模擬客機墜海

民航處今（12日）聯同解放軍駐港部隊及警方等，於大嶼山海域演練，歷時約1小時。民航處高級民航事務主任陳健忠演練後表示，是次搜救動員不少於100人，更動用無人機，能更容易發現生還者或特別事件。他指，明日的長程演練將歷時3小時，模擬一架民航機在香港以南約50海里南中國海上空失去墜海，會派出定冀機等搜索。



民航處高級民航事務主任陳健忠表示，民航處依據國際組織建議，定期舉辦航空事故搜救演練，是次的搜救演練分為兩個部份，包括今天短程演練及明天長程演練。他指，今日完成的演練模擬一架直升機在大嶼山芝麻灣半島望東灣附近海面失事墜海，民航處機場控制塔與直升機失去聯絡後，收到市民報告，疑升在望東灣附近見到失事直升機，隨即啟動搜救程序。

今日的演練歷時約1小時。他表示，演練動員不少於100人，消防處更在同類聯合演習中，首次動用無人機技術搜索生還者，演練的主要目的是為望一步讓民航處可以跟各國的搜救單位配合及協調。他說，演練順利完成有賴各個救援單位的通力合作。他並指，無人機的減動靈巧，能更容易發現生還者或特別事件。

他提到，明日的長程演練會模擬一架民航機在香港以南約50海里上空失去墜海，民航處會聯合飛行服務隊、海事處、中國交通運輸局南海救助局、廣東省海上拯救中心，派定冀機等搜索，演練需要約3小時。

他又指，民航處每兩至三年便會進行一次演練，對上一次演練時間是在2023年。至於駐港部隊何時要協助香港進行搜救工作，他解釋，根據《基本法》，特區政府如有必要時可向中央人民政府請求，要駐軍救助災害。