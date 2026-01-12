巴基斯坦男子佐敦街頭被多人斬死　4同鄉否認謀殺　案件開審

巴基斯坦籍男子3年前在佐敦街頭被多人追斬死亡，4名事主同鄉男子涉嫌與案有關，被控謀殺，他們否認指控，案件今(12日)在高等法院開審。控方開案陳詞透露，其中一名被告案發前數小時曾到警署報案，聲稱在酒吧遭人從後扑頭，但他不肯定事件是否與事主有關，亦否認曾襲擊事主。案發現場閉路電視拍到多人持刀追趕事主，並向他揮刀狂斬，事主最後不支倒地，其中兩名被告駕駛電單車和私家車接應同黨。



4名被告：Singh Gurpreet（35歲，無業）、Singh Harwinder（27歲，地盤工人）、及Shingari Dheeraj（39歲，地盤工人）及Singh Gurjinder，同被控一項謀殺罪。控罪指3人於2022年8月29日在油麻地佐敦道與白加士街交界與其他不知名人士，謀殺男子FAYZAN Ali。

事主送院搶救後證實不治。（劉定安攝）

現場遺下大灘血漬及懷疑屬於死者的涼鞋和外套。（劉定安攝）

第二及第四被告負責接載涉案人士

控方今作開案陳詞，35歲巴基斯坦裔男事主有盜竊和毒品案底，他在案發當日凌晨4時許，在佐敦道被多人斬至重傷死亡，第四被告Singh Gurjinder事後駕駛私家車接載被告等人離開；第二被告Singh Harwinder則在錄影會面稱，他駕駛電單車到場，承認被拍到手持外賣紙袋。

首被告事發前曾報警稱遇襲

首被告Singh Gurpreet在案發前數小時，曾到尖沙咀警署報案，稱他在酒吧飲醉酒後突然被人從後扑穿頭，他到廣華醫院治理後回家休息。他否認向事主施襲，他亦不肯定事主遇襲是否與他受傷有關。第三被告Shingari Dheeraj在錄影會面承認他曾致電事主安排會面。

地盤天台發現4把刀

解剖報告顯示，事主身上多處遭利器斬傷，基本上是被斬死，其體內被驗出可卡因和冰毒。警方在案發現場撿獲板球袋和玻璃碎，並在一地盤天台撿獲4把刀，其中一把驗出事主的DNA。

閉路電視拍到首被告頭紮崩帶在佐敦

案發前有閉路電視拍到被告行蹤，頭部綁上繃帶的首被告與多人經過佐敦道，次被告曾持刀和外賣紙袋追趕事主，多人追至馬路，多次揮刀斬向事主，事主最終倒地。

案件編號：HCCC299/2024