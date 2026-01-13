消防處揭莊士倫敦廣場及登打士廣場多處違消防規例　作出1宗檢控

消防處昨日（12日）巡查油尖旺區莊士倫敦廣場及登打士廣場，在多個樓層的公用地方及7間食肆內，發現多宗違反《消防（消除火警危險）規例》的情況，包括逃生途徑被阻塞、消防裝置及設備損壞而未能正常運作，以及防煙門損壞等。



處方已就一宗阻塞逃生途徑的個案提出檢控，並就違規事項發出32張「消除火警危險通知書」。



登打士廣場。（Google Map截圖）

莊士倫敦廣場。（網上圖片）

個案交食環署研究有否違持牌食肆牌照

消防處表示，由於持牌食肆的消防違規事項涉嫌違反牌照條件，已將相關個案轉介食物環境衞生署跟進，並會與食環署保持緊密溝通，研究是否需對涉事食肆採取進一步執法行動。

轉介物業管理業監管局跟進涉事大廈物業管理公司

處方稱，鑑於有關大廈的物業管理公司未有按照《物業管理服務條例》（第626章）下《處理消防安全工作》操守守則及相關良好作業指南行事，包括未能妥善管理及保養防煙門以維持良好狀況，消防處已提醒有關管理公司，並就相關管理問題轉介物業管理業監管局跟進。

行動期間，消防人員亦同步進行防火宣傳及教育工作，向業戶、租戶及管理人員講解常見火警隱患及預防措施，以提升他們的消防安全意識，從源頭減低火警風險。

消防處強調，商業大廈人流密集，火警風險相對較高，業主、租戶及物業管理方須共同承擔消防安全責任，確保逃生途徑暢通、防煙門保持關閉，及妥善維修保養消防設施，並按法例規定安排消防裝置及設備進行年檢。