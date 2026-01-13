商廈消防安全｜消防處稱已多用「文裝」突擊巡查　強調教比罰重要

針對全港高火警風險的商業樓宇，消防處去年12月展開安全巡查與執法行動。行動中發現有部份商廈防煙門未有關閉、及走火通道被堵塞等問題。油尖旺區區議員黃舒明今早（13日）在電台節目中，建議消防處多利用便衣巡查提高執法成效。



消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武則指，已多用「文裝」作突擊巡查，未來會針對一些銀座式商廈繼續加強不定時巡查及執法，強調懲罰是較後手段，希望加強教育宣傳，提高市民的消防意識。



《香港01》上月22日到旺角瓊華中心視察，發現有樓層的防火門以膠板圍封，門上貼上「職員通道」字樣，不過仍可打開。 （資料圖片/賴卓盈攝）

圖為消防處總部大樓資料圖片。（消防處提供圖片）

黃舒明在港台節目《千禧年代》中表示，區內高廈有部份有消防安全問題，主要是消防門常開、消防系統過期及走火通道堵塞等。她認為，部份業戶或求方便出入而不關閉防煙門，而且他們對走火通道方向認知不足，當有火災時未必知道逃生路線。

黃舒明倡消防多便衣巡查：個別商場比較曳

黃舒明強調，物業管理公司在保障樓宇消防安全上責無旁貸，必須稱職地履行其管理責任。她建議，未來必須加強對物管公司及業戶的教育，透過更清晰的標示和宣傳，讓他們明白消防安全的重要性。她亦呼籲業戶間應發揮互相監督的作用，市民若發現火警隱患，應積極舉報。她又指，「個別商場比較曳」，需靠業戶自律，互相監督及市民舉報。

油尖旺區區議員黃舒明。（資料圖片）

黃舒明續說，希望消防處研究增加火警演習的頻率，並更多利用便衣巡查而非軍裝，以及「不定時巡查」，因巡查時間如太固定很容易被人「捉到路」。她認為，突擊巡查能更有效打擊違規行為。

《香港01》上月22日到旺角瓊華中心視察，有樓層的其中一邊防火門前有3個大型垃圾桶，只剩下右邊半隻門可以通往走火樓梯，走廊擺放大量雜物。另一邊的防火門則長期打開。（資料圖片/賴卓盈攝）

消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武在同一節目中表示，消防處的巡查行動分為兩方面，一是收到市民投訴後，去巡查涉事地點；二是會主動在節日等人流高峰期，對高風險商場進行突擊巡查。

消防處已安排人員以「文裝」巡查避免有「天文台」通風報信

黎健武表示，處方有留意到部份商廈在巡查過後會故態復萌的問題，因此已採取相應策略，如會已安排人員以「文裝」進行巡查，避免有「天文台」通風報信。他又指處方已與物管公司有緊密溝通，「消防無法24小時喺度」，因此物管公司發現問題時可立即舉報。

對於情況較差的商廈，他指處方會加強不定時巡查，並透過派發單張、協助舉辦火警演習等方式，與物管公司共同改善情況。黎健武說，去年12月的巡查行動中發出了376張「消除火警危險通知書」，其中百多張已處理妥當，部份個案需時跟進，如需更換防煙門等。

如沒遵照「消除火警危險通知書」跟進，黎健武說相關罰則最高可罰款10萬元及監禁10個月，但強調消防處「不是想懲罰」，而是希望業戶真正重視消防安全。「執法是較後的手段」，未來會加強宣傳教育。