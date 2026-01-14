北海道港人登山迷路　旅遊達人直擊札幌大風雪籲注意：眼都打唔開

日本北海道近年深受港人歡迎，但當地受低氣壓影響，多處廣泛大雪。周二（13日）10名港人遊覽被譽為北海道「第一高峰」的旭岳登山時迷路，幸所有人安全下山，惟其中一名男子出現低溫症。



目前身處北海道札幌的旅遊達人項明生表示，昨晚當地十分大雪，街外「（前方）一、兩米幾乎睇唔到」，而且風雪之大，連「眼都打唔開」。至於旭岳位處札幌之上，相信情況更為嚴竣。他提醒，寒冷地方會加快手機耗電，呼籲遊客帶備足夠充電設備，又說除非有資深行山經驗或有導遊帶領，否則不建議港人前往雪山。



日本北海道多處大雪，路面積滿厚雪，風雪亦影響能見度。(threads@shuting1203)

北海道札幌降雪量達13公分。預計到1月14日晚，日本海沿岸降雪量將達40公分。由於暴雪天氣，新千歲機場82個航班取消。高速公路封閉。(新聞截圖)

日本北海道文化放送報道，周二（13日）當地時間下午4時左右，一行共10名香港人出發到北海道旭岳，打算到地獄谷，未料下午登山時失散。車站職員傍晚陸續尋回失散者，其中一名30多歲男子出現低溫症，幸無生命危險。

札幌當地下大雪，大多建築物及不少設施都被厚厚積雪掩蓋。(項明生提供)

現時身處北海道札幌的旅遊達人項明生表示，當地受風雪影響能見度甚差，提醒港人除非有資深行山經驗或有導遊帶領，否則不建議前往雪山。(項明生提供)

現時身處北海道札幌的旅遊達人項明生表示，昨晚當地十分大雪，街外「（前方）一、兩米幾乎睇唔到，眼又打唔開」，能見度甚差；積雪約20厘米深、掩蓋腳眼；車輛亦無法行駛。他又提及，昨日由香港飛抵北海道，但受當地大風雪影響，航班延誤約3個小時才起飛。

項明生說，理解疫情後不少港人喜歡行山，甚至到外地行山，但若缺乏行雪山經驗，便容易發生意外。他說，北海道連日來發生大風雪，而旭岳位於札幌之上，相信情況更為嚴竣。他提醒，寒冷地方會加快手機耗電，若使用手機導航，電量流失得更快，呼籲遊客帶備足夠充電設備，又說除非有資深行山經驗或有導遊帶領，否則不建議港人前往雪山。

翻查資料，位於大雪山國家公園的「旭岳」海拔2291米，是北海道最高峰，亦是日本百名山之一。地獄谷則是因火山活動形成的地形，位於旭岳的西面。

日本北海道中部東川町著名景點旭岳，海拔高2290米，為北海道最高峰。（資料圖片／IG@visit_higashikawa）

北海道機場航班受風雪延誤 部份JR列車停運 港旅行團沒受影響

根據當地傳媒報道，北海道新千歲機場有多班航班受風雪影響出現延誤，有旅客被迫滯留機場過夜，鐵路交通亦因大雪及強風受到阻延，JR北海道的函館線部份路段周三(14日)有至少54班列車停運。

東瀛遊主席禤國全表示，北海道雖連日來都有大風雪，但團友所到的觀光景點及札幌的基礎設施完善，當地亦會灑鹽融雪。至於航班方面，近期有時延誤一小時，暫時未出現取消的情況，因此對香港旅行團沒受影響。

縱橫遊常務董事袁振寧亦指，暫時未收到相關航班有問題。香港旅遊業議會表示，據業界消息，當地旅行團並沒受影響。