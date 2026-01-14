涉網售含未標示受管制成份壯陽藥　兩男女被捕　衞生署籲停服用

​衞生署今（14日）聯同警方拘捕一名27歲女子和一名46歲男子，他們涉嫌在社交平台售賣一款含有未標示受管制藥物成份、名為「The Goat Sublingual Strip」的壯陽口服產品。署方會繼續調查和採取適當跟進，並呼籲已購買上述產品的市民立即停止服用，提醒市民切勿購買或使用成份或來歷不明的產品。



衞生署早前跟進一宗投訴，透過即時通訊軟件購買一款名為「The Goat Sublingual Strip」產品樣本，標籤顯示有關產品是天然成份的壯陽口服產品。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「昔多芬」，而有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

衞生署呼籲已購買該產品的市民立即停止服用，並提醒市民切勿購買或使用成份或來歷不明的產品。衞生署同時提醒市民，透過任何途徑（包括即時通訊軟件或社交媒體）非法出售受《條例》管制的藥物，均須負上刑責，切勿以身試法。署方會繼續調查和採取適當跟進。

昔多芬是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買，其副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及短暫視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。若不當使用昔多芬，可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。