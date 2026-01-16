兒科醫生強調天然活性免疫球蛋白IgG對寶寶免疫力的重要性

很多新手父母都知道母乳是寶寶的最佳營養來源，但對於其中哪些成分是構築寶寶免疫防線的關鍵，卻往往一知半解。特別是當寶寶體內的母體抗體會在出生後的首6個月逐漸消失，進入「抗體脆弱期⁽¹⁾」時，家長們應如何為寶寶建立免疫保護，提升免疫力呢？



面臨「抗體脆弱期⁽¹⁾ 」IgG支持寶寶免疫力

香港兒科醫學院榮授院士暨兒科專科鄧秀碩醫生提醒，寶寶出生後，來自媽媽的免疫保護不斷降低。而自身需要3至4年時間才能建立完善的免疫系統⁽²⁾，生成足夠抗體，應對外界挑戰。這正是普遍認知的「抗體脆弱期⁽¹⁾」。「在此期間，如果寶寶自身產生的抗體不足，加上來自母體的保護力下降，他們就會相對容易生病。」

根據香港中文大學醫學院的數據，RSV（呼吸道合胞病毒）是導致一歲以下嬰幼兒患上嚴重呼吸道疾病的主要病原。數據顯示，兩歲以下兒童感染RSV的機會率更可達100%⁽³⁾，足見其威脅不容小覷。

鄧醫生表示，衞生署數據顯示，2025年6月至9月期間，RSV個案由55宗增至228宗，16周內升幅達314.5%，較2024年同期（6月至9月）增44.7%*。由此可見，RSV對香港幼童影響顯著，嚴重感染可能導致反覆性咳嗽甚至哮喘等併發症。「臨床上，我們做了很多努力來減少RSV感染風險，包括建議持續餵哺母乳，以及為孕婦接種RSV疫苗，希望透過母體和母乳，為寶寶持續補充抗體，將保護力傳遞給寶寶。」鄧醫生特別提醒，香港幼童感染呼吸道病毒的風險不容忽視，而面對RSV及「抗體脆弱期⁽¹⁾」的雙重威脅下，母乳中的抗體，如天然活性免疫球蛋白IgG扮演了極為重要的角色。

母乳不只是寶寶的最佳天然食物 更賦予寶寶抗體免疫球蛋白IgG

鄧醫生指出，母乳被譽為「是寶寶的最佳天然食物」，除了營養價值最高、最切合寶寶所需外，它更藴含了多種抗體和免疫元素，例如IgG和IgA，對寶寶的免疫系統有著無可取代的作用。當中免疫球蛋白IgG是一種獨特的抗體，它能通過胎盤和母乳傳遞給寶寶⁽⁴'⁵⁾，提供保護，而IgA對寶寶的腸道發展擔當重任。

他補充，媽媽餵哺母乳的時間與寶寶的整體健康有關，而母乳中的抗體種類和濃度，也要取決於媽媽自身的健康狀態以及病原接觸歷史。因此，持續補充抗體仍是持續傳遞抗體能力，提升寶寶免疫力的最佳途徑。鄧醫生強調，母乳不僅是天然食物，更藴含了珍貴的抗體——天然活性免疫球蛋白IgG，這些抗體是寶寶無法從一般食物獲得的。

鄧醫生表示，如果媽媽母乳產量不足，坊間可選擇含有天然活性IgG的配方奶粉，能幫助增加寶寶身體的抗體，支持免疫力。

配方奶粉如何銜接抗體般免疫力？保留IgG天然活性至關鍵

根據世界衞生組織建議純母乳哺育至寶寶六個月大。然而，對於因各種因素而無法持續母乳餵哺的家庭，鄧醫生建議他們可考慮選擇能支持免疫力的產品。「如果有需要，坊間可選擇含有天然活性免疫球蛋白IgG的配方奶粉，都能幫助增加寶寶身體的抗體，產生免疫保護能力。」

鄧醫生指出，IgG始終屬於蛋白質，無論是儲存母乳還是配方奶粉的處理，都需要注意温度。很多媽媽都會將母乳儲存在冷藏格，這樣沒有問題，但加熱時温度應保持在40oC或以下，毋須煲熱，以保留抗體的活性。而選擇配方奶粉時，應留意奶粉的處理方法，優先選擇信譽良好的品牌、奶源清晰且採用低温處理技術的工序，以確保當中的天然活性免疫球蛋白IgG能有效發揮作用，擊退威脅。

縱觀市面上的嬰幼兒配方奶粉，家長選購時應加倍留意產品標籤上的資料，選擇清楚列明活性免疫球蛋白IgG含量的產品。此外，鑒於蛋白質的特性，家長亦可留意相關產品的製造過程，是否配有專利或特別科技採用低温處理，以鎖留免疫球蛋白IgG的抗體活性。否則，受高温破壞的免疫球蛋白IgG會失去功能，不能擊退威脅。

鄧醫生最後提醒，除了從寶寶飲食中攝取關鍵營養，家長不應因此忽略接種疫苗的重要性。他建議新手父母日常應勤洗手、家人生病時戴口罩，並儘量避免帶寶寶前往人多擠迫的地方，以達到對寶寶的最大保護。在預防方面，除了定時接種疫苗，也要考慮最新的RSV疫苗，在初生時候已經可以接種。然後在寶寶六個月大的時間再接種季節性流感疫苗，以達致寶寶在兩歲內得到最全面的保護。

