港新娘北上嫁內地郎佔2024年跨境婚姻40%　近34年首破1萬宗創新高

香港與內地的跨境婚姻宗數於疫後持續增加，2024年香港跨境婚姻接近2.7萬宗，佔當年44,196宗的60%。



其中有逾1萬宗為香港新娘嫁內地新郎結婚，比例佔總數四成，較1991年的6.1%大幅上升，是34年來新高。另外，香港新郎娶內地新娘的宗數則減少，由1991年的2.1萬宗減少逾5,000宗，至1.6萬宗。



香港女藝人蔡少芬與張晉是跨境婚姻例子。（蔡少芬微博圖片）

1991年只有1390宗香港新娘嫁內地新郎

政府統計處今日（15日）出版2026年1月號《香港統計月刊》，概述1991年至2024年期間香港的結婚及離婚趨勢。

統計處指出，早年跨境婚姻大多數是香港男性與內地女性結婚，在1991年有21,220宗，佔該年所有跨境婚姻的93.9%；同年香港女性與內地男性的婚姻則只有1,390宗，佔6.1%。

港女性北上嫁人2024年首破1萬宗

然而，近年新娘為香港女性的跨境婚姻呈上升趨勢。2024年的跨境婚姻數目為26,790宗，其中10,712宗、即四成為香港女性與內地男性結婚，首度超過1萬宗。香港男性與內地女性結婚的宗數則減至16,078宗。

根據統計處資料，香港新娘與內地新郎結婚數字於2006年顯著增加，由2001年的2,359宗升至6,483宗，其後宗數一至穩定上升，直到2019年至2022年因疫情封關才下跌，開關後數字再度暴增。

製圖：《香港01》，資料來源：政府統計處

立法會前議員尚海龍料不涉人才計劃：來港人才與港人結婚比例很少

香港高才通人才服務協會創會會長、立法會前議員尚海龍分析，香港女多男少，外加香港女性普遍較男性年輕，大機會需在其他地區或國家尋找伴侶。他認為，内地與香港文化差異相比外國少，相處時更順暢。問及現象會否與近年内地來港人才數目增加有關，他指關係不大，來港人才中與港人結婚的比例很少。

尚海龍（資料圖片／黃浩謙攝）

港男與內地新娘年齡差異縮窄 中位數由9歲降至5歲

在跨境婚姻中新郎與新娘的年齡差異收窄。2006年香港男性與內地女性的跨境婚姻中，新郎普遍比新娘年長甚多，新郎比新娘年長5年或以上的比例為69%，年齡差異中位數為9歲。在2024年，香港新郎與內地新娘的年齡差異明顯減少，新郎比新娘年長5年或以上的比例降至53.8%，年齡差異中位數亦降至5歲。