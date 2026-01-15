遲婚｜男女初婚年齡中位數創34年新高　再婚率佔整體結婚數目近半

政府統計處今日（15日）出版最新一期《香港統計月刊》，當中分析1991年至2024年間香港的結婚及離婚趨勢。過去30多年間，本港居民遲婚或不結婚現象日益普遍，當中男性和女性首次結婚時的年齡中位數，分別從1991年的29.1歲和26.2歲，顯著上升至2024年的32.6歲和31歲，34年新高。



2024年有44,196宗結婚，當中任何一方或雙方屬再婚的比率，升至47.4%。



香港新人結婚中位數持續上升。圖為入境處將軍澳總部的結婚禮堂。（資料圖片）

香港新人結婚中位數持續上升。圖為入境處將軍澳總部的結婚打卡位。（資料圖片）

2024年結婚個案中再婚比率較1991升3倍

數據顯示，本港登記結婚數目過去30多年間呈現波動。由1991年的42,568宗跌至2001年的32,825宗，其後回升至2012年的60,459宗，之後再呈大致下降趨勢，至2024年的登記結婚數目為44,196宗。

另外，離婚及再婚情況越趨普遍。2024年有18,398宗離婚個案，是1991年的三倍，即每五宗結婚，對比有兩宗離婚。

2024年再婚個案為20,971宗，佔同年度結婚數目的47.4%，比1991年的4,892宗大幅上升至3.3倍，比例為1991年11.5%的三倍。

結婚年齡中位數創新高 男女差距收窄至1.6歲

男性和女性首次結婚年齡中位數則大幅增加，分別由1991年的29.1歲和26.2歲，顯著上升至2024年的32.6歲和31歲，33年間增3.5及4.8歲，再創新高，反映遲婚趨勢持續。政府統計處指出，雖然相比女性來說，男性仍較遲結婚，但差距由1991年的2.9歲，收窄至2024年的1.6歲。