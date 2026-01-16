第6間中大書院學生會解散　和聲學生會宣布正式停運：後會無期

中大再多一間書院學生會宣布解散。和聲書院學生會晚上（16日）在社交平台宣布，評議會及幹事會已召開聯會會議，通過評議會代表及幹事會幹事全體總辭，所有中央機構職位均告懸空，依據會章正式終止運作。該會指，學生會今日看似走到盡頭，仍期望學生會的精神，終將於未來某日，在適當的時機與形式之下，能再度體現，「各位，後會無期。」



截至今日，中大9間書院當中，有六間書院學生會已宣布停運，即僅餘3個書院仍有學生會運作。



和聲書院學生會晚上（16日）在社交平台宣布，評議會及幹事會已召開聯會會議，通過評議會代表及幹事會幹事全體總辭，所有中央機構職位均告懸空，依據會章正式終止運作。

和聲書院在社交媒體發文指，和聲書院早前通知和聲學生會需要立刻停運，評議會及幹事會召開聯會會議，通過評議會代表及幹事會幹事全體總辭。據《香港中文大學和聲書院學生會會章》第24章（1）規定，評議會議員少於一人，即時自動解散，所有幹事即時出缺；同時，該會所有中央機構職位均告懸空，遂依章正式終止運作。

學生會稱，自創立以來，書院一直尊重「學生自治」精神，但受制於現今環境，院方於去年兩度暫緩及押後獨立註冊程序、乃至最終不承認學生會地位，學生會已無容身之處，無力繼續維持自主和獨立的運作，更難以持續為同學發聲。

學生會續指，縱使學生會今日看似走到盡頭，仍期望學生會的精神，終將於未來某日，在適當的時機與形式之下，能再度體現。

和聲書院學生會於上周三（7日）在社交平台表示，書院去年中起兩度暫緩及押後學生會獨立註冊程序；早前要求停止書院內所有學生組織的選舉，直至另行通知。帖文未有明言學生會要停運，但卻於結尾寫上「後會有期」。

中大9間書院當中，敬文書院學生會在2024年經已停運，伍宜孫書院、新亞書院和逸夫書院的學生會，則在上月底宣布停運，連同上周宣布停運的聯合書院學生，及和聲學生會，中大至今已有6個書院學生會停運。