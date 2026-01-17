寶蓮禪寺住持凈因大和尚圓寂　今舉行追思讚頌大典　靈柩明日火化

寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚於去年12月22日安詳離世，世壽六十二。圓寂追思讚頌大典於今日（17日）上午在大嶼山昂坪寶蓮禪寺大會堂舉行，共有逾千人出席，包括政務司司長陳國基等多位官員和凈因大和尚生前友好等。



大典約個多小時後結束，再進行封棺說法儀式。凈因大和尚的靈柩將於明日（18日）上午移送大嶼山蓮花山海會靈塔荼毘（火化）。



凈因大和尚圓寂追思讚頌大典。（寶蓮禪寺提供）

佛教界同仁出席追思大典弔唁。（寶蓮禪寺提供）

凈因大和尚1963年出生於江蘇，1982年於南京棲霞禪寺受戒，同年入讀中國佛學院。他曾任多所高校的佛學研究中心總監，並於2015年成為寶蓮禪寺第八任住持。追思大典有過千人出席致悼，除政務司司長陳國基外，還有中國佛教協會（駐會）副會長宗性法師、香港佛教聯合會會長寬運法師、立法會主席李慧琼等。

政務司司長陳國基、行政會議成員劉業強、民政及青年事務局局長麥美娟、教育局局長蔡若蓮致祭。（寶蓮禪寺提供）

中央駐港聯絡辦公室協調部部長朱文致祭。（寶蓮禪寺提供）

立法會主席李慧琼及立法會代表致祭。（寶蓮禪寺提供）

在追思大典上，陳國基致讚頌詞時讚揚凈因大和尚具有傳統佛學修養和現代學術視野，並指出他對香港大學和珠海學院的佛學研究中心創辦貢獻良多。他提到，凈因大和尚一生弘揚佛法，熱心推動社會服務與教育，並在2025年獲得特區政府頒授榮譽勳章，以表彰其對社會的卓越貢獻。

中國佛教協會代表致祭。（寶蓮禪寺提供）

封棺說法儀式。（寶蓮禪寺提供）

中 國 佛 教 協 會 (駐 會 )副會長宗性法師亦稱讚，凈因大和尚在國際佛教界的聯誼及交流中發揮了重要作用，致力於推動香港與內地佛教界的友好關係。他強調，凈因法師的圓寂是內地和香港佛教界的一大損失。

香港佛教聯合會會長寬運法師表示，凈因大和尚在學術與實踐上皆有建樹，且以幽默的方式傳遞深刻的人生智慧。他認為凈因大和尚的離世對香港佛教界是一個重大損失。

佛教筏可紀念中學師生唱頌《送別歌》。（寶蓮禪寺提供）

香港大學前副校長李焯芬則回顧了凈因大和尚在創辦佛學研究中心的貢獻，強調其出色的領導能力和跨學科合作的推動力。旭日集團副董事長楊勳稱讚凈因大和尚在弘法事業上的專注和堅定信念，表示其對香港佛教的發展和團結作出了不可磨滅的貢獻。