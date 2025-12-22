寶蓮禪寺主席、第八代住持凈因大和尚今日圓寂　世壽六十二

寶蓮禪寺在社交媒體專頁公布，傳曹洞正宗四十二代、寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚於今日（22日)安詳離世，世壽六十二，僧臘四十四，戒臘四十二。寶蓮禪寺祈願長老慈悲宏願，慈航倒駕，乘願再來，廣度眾生。民政及青年事務局局長麥美娟持凈因大和尚圓寂深表哀悼。



寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚於今日（22日)安詳離世。（寶蓮禪寺Facebook圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟說，凈因大和尚畢生致力弘揚佛教，惠澤廣大佛教信眾，並積極參與教育和社會事務，有莫大功德；凈因大和尚一直關心離島區事務，自2020年起出任大嶼山分區委員會委員，就離島區的發展和環境改善建言獻策，尤其在保育及弘揚傳統文化方面貢獻良多，成果豐碩。她表示，佛教界及社會大眾會感謝大和尚的貢獻，會永遠懷念他。

凈因法師在1988年畢業於中國佛學院本科班，留學於斯里蘭卡聖法佛學院、斯里蘭卡巴利語大學、斯里蘭卡克拉尼亞大學研究生院、倫敦大學亞非學院，先後獲哲學碩士、博士學位。生前曾任珠海學院佛學研究中心總監，中國佛教文化研究所執行所長、中國佛教協會名譽理事等。他任香港大學佛學研究中心總監時，主持完成禪修對個人情感變化影響、《心經》自然戒毒療法等科研項目。

寶蓮禪寺。（資料圖片）

寶蓮禪寺。（資料圖片）