圍標｜加強版招標妥下半年推出　甯漢豪：查公司負責人防借殼翻生

政府日前宣布會公布設立加強版「招標妥」，制定更嚴謹的「預審名單」，加強樓宇維修工程的監管。發展局局長甯漢豪今（18日）表示，加強版「招標妥」擬下半年推出，她指執法部門會主動審查維修工程顧問公司及承辦商的犯罪紀錄，若對方正被調查，或曾收政府警告信，均未必會納入預審名單。



她又表示，在現時的《建築物條例》下，政府對建造業界的規管不只限於公司，亦會同時審查其負責人，「唔會係咁容易，一間被懲處嘅公司係可以借個殼又翻生。」



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，發展局局長甯漢豪發言。（鄭子峰攝）

甯漢豪：屋宇署註冊承建商有過千間 預審名單只百多間

發展局局長甯漢豪在無綫電視節目《講清講楚》中表示，目標在下半年推出加強版「招標妥」，未來數月會敲定執行細節，並向業主組織及業界諮詢。被問及計劃推出之時，符合要求的公司會否不夠，她指已跟屋宇署註冊的承建商有過千間，而現時的預審名單只是一百多間。

新計劃下，市建局會為受政府資助的項目，挑選顧問及承辦商，甯漢豪稱，做法可打破以往有顧問跟承辦商串連「圍標」。被問如何防止業界集體抬價，她解釋，當局若見到投標的價格十分接近，「近到覺得要有懷疑」，同時亦與市場參考指數的升跌不一樣，整個投標過程可取消，重頭再來，「所以（市建局）都係有一個守門的角色」。

政府期望在今年下半年推出加強版招標妥。（資料圖片）

指市建局有責任推動樓宇維修 會提供資金、人手支援

有意見擔心市建局為業主揀選顧問及承辦商後，當工程仍出現損失時責任誰屬，甯漢豪指，需探討是否要透過法例令市建局有「後盾」，會透過合理條文保障業主及市建局作為執行當局的權利。至於有意見認為政府將眾多工作及責任交給市建局處理，她表示不認同，強調市建局有責任推動樓宇維修，政府會提供資金、人手等的支援。

「招標妥」是市建局推出的樓宇復修促進服務，透過電子招標平台和獨立專業支援，幫助業主立案法團和業主組織公平、透明地招募工程顧問和承建商進行樓宇維修。