銀價新高｜上環金行限購5條銀條　有人攜家傭三度跨區排長龍入貨

美歐關係因為格陵蘭議題升溫，觸發投資者將資金轉泊入避險資產，金價及銀價再創新高。在上環的利昌金行近日大排長龍，今早9時開門前已有約40人排隊，等候購買銀條，每條4両約售4,000元。金行因顧客大增，規定每人限購5條。



有退休人士近月第三次到場，早前曾經「食白果」，因應現時有「限購令」帶同家傭到場買銀。她看好銀價升勢比金價更強勁，笑言「金已經買夠」。有沙田居民早上7時跨區到場排隊，稱一個月前購入10條銀條，按現時銀價升幅已有賺，但會收藏數年再放售。



早上九時，上環文咸東街利昌金行大排長龍，有數十人排隊買銀條。（梁鵬威攝）

早上九時，上環文咸東街利昌金行大排長龍，有數十人排隊買銀條。（王海圖攝）

近十時，利昌金行店內櫥窗貼出告示，稱銀條、銀粒已售罄，「明天請早」。（梁鵬威攝）

200條銀條一小時售罄 金行：明天請早

銀價近日走勢強勁，於今日（19日）亞洲交易時段再創新高。上環文咸東街老字號利昌金行近日早上都有大批市民排隊買銀條，今日早上9時剛開店，近50人的人龍一直延伸至店外行人路。不到一小時，店內櫥窗便貼出告示稱銀條、銀粒已售罄，稱「明天請早」。

有顧客以2,0332元購入五條四両銀條，平均每條約售4,066元。他引述職員近日需求大增，「上個月都無咁樣」，今日限售約200條，每人限購五條。有婆婆早上7時已到場，離開時大呻「排隊排餐死」。

新界居民帶同家傭排隊 三度到場入貨

家住新界的陳小姐大約9時到場，只能排隊尾。由於限購，她帶同兩名家傭到場，打算「有幾多買幾多」。她已是第三次到場，第一次到場時因他人一舉買下店內所有現貨而白行一趟。兩星期前到場時則每人限購三公斤，當時店內僅有10多人排隊。她稱「估唔到（今日）咁多人」，如果又食「食白果」，會轉買銀行的紙銀。

陳小姐說買銀條是為了「資產配置」，早年前已投資黃金，以2,000多元購入的黃金現時已升至5萬多元。今日為何買銀而非買金，她稱「金都買咗好多，已經買夠咗」，又認為人工智能芯片等新興產業需使用大量白銀，看好銀價未來升幅會比金價強勁。

陳小姐帶同兩名家傭到場，希望盡量多買銀條，笑言「金都買咗好多，已經買夠咗」。（梁鵬威攝）

沙田居民近月購15條金條 稱收藏兩三年再放售

家住沙田梁先生近七7時到場，排第29位，最終成功入手。他經朋友介紹認識該店，稱看好銀市，認為「銀仲升得勁過金呀」，未來升幅會比金價高至少一倍。梁先生亦非首次到場，稱一個月前到場時每人限購十條銀條，若非今日限購量減，必定會再買十條。梁先生上月購入的銀條已經「有賺」，問到心水放售價位，他笑言：「無啊，等佢愈升愈高，我都唔捨得放住啊，擺多兩三年先啦」。