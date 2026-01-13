花旗調高金銀價預測　料銀價可見100美元｜商品期貨

踏入2026年後，金價及銀價延續強勢，其中金價更首次觸及每盎司4,600美元。大行花旗看好金價及銀價前景，並將兩者在未來0至3個月目標價，分別上調至5,000美元及100美元。



該行指出因地緣政治風險加劇、實物短缺，以及聯儲局獨立性再次出現不確定性，將未來0至3個月的黃金目標價，從4,200美元上調至5,000美元，白銀目標價從62美元上調至100美元。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

花旗表示，投資勢頭仍強勁，首季眾多利好因素現可能繼續保持。由於美國232條款關稅決定可能延遲，白銀和鉑族金屬的持續實物短缺問題短期內或會略為惡化。

該行指，至於基本情境是圍繞委內瑞拉、伊朗和烏克蘭的地緣政治風險緩和將令今年稍後的對沖需求承壓，黃金尤其如此。該行對未來6至12個月的黃金目標價為4,000美元，白銀目標價為70美元。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

芝商所更改貴金屬合約保證金安排

另一方面，芝加哥商品交易所更改對黃金﹑白銀﹑鉑金及鈀金等貴金屬合約保證金設定方式。目前，保證金以固定美元金額設定，變更後，將改為根據合約名義價值的一定比例計算。據文件顯示，部分黃金合約的保證金，將調整為名義價值約5%，白銀約為9%。相關變動在周二（13日）收盤後生效。