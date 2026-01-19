羅傑承父女被指違借貸協議被追逾1600萬　原告曾申請將羅破產

商人羅傑承與其長女羅雪儀，在2024年曾被一名債權人指欠債約1,300萬元，申請將羅氏父女破產，後來羅氏父女與該債權人達成協議並獲撤銷破產呈請。惟該債權人上周五(16日)再入稟高等法院，指羅氏父女在達成和解協議後，只還過部份款項，之後未有再履行協議，現向羅氏父女追討逾本金及利息1,600多萬元。



原告Ho Jadeson Ging Bunn，被告羅傑承及其女兒羅雪儀。羅傑承是卡拉OK「Red MR」的創辦人。根據資料，原告曾於2024年9月底向羅氏父女申請破產呈請，他於同年10月29日撤銷該呈請。

商人羅傑承再被同一債權人入稟追討欠款。（資料圖片 / 張浩維攝）

羅傑承是卡拉OK「Red MR」的創辦人。（資料圖片/歐嘉樂攝）

原告指羅傑承2021年借貸1000萬 協議12月還本金利息共1300萬

入稟狀指，原告稱他是一名商人，2021年初認識羅傑承。原告指羅於2021年5月3日向他借1,000萬元，並有簽下協議，羅需在同年12月2日還1,000萬元本金連300萬元利息。該借款於同年12月16日更改，把本金定為1,300萬元，另需支付每月付16.2萬元作為利息，羅需於2022年6月2日還款，後來還款日期再改至同年12月。

但羅至2022年12月仍未能還款，雙方維持原有條款，再作把還款期押後至2023年3月，後來又再押後至同年5月。

2024年和解協議立羅的女兒任擔保人 每月利息16.2萬

後來雙方在2024年10月8日再達成和解協議，亦即這貸款的第五份補充借款文件，當中把羅的女兒羅雪儀立為借款擔保人，除了本金為持1,300萬及每月16.2萬元利息，羅並要立即還款100萬元，並要於2026年10月8日或以前清還所有款項。如果他們未能依協議還款，將要立即歸還全部款項。

指羅只還約441萬便未再履行合約

原告指羅確有於第五份補充文件製定後翌日還款100萬元，之後亦有支付部份利息至2025年3月，之後羅再未有依約還款。原告稱多次要求還款均不果，故決定入稟追討。

原告指羅氏父女約還了約441.2萬元利息，他們現追討1,300萬元本金，拘除已付的利息仍欠付利息338萬元，現追這1,600萬餘元，及欠款之後累計的利息。

案件編號：HCA 86/2026