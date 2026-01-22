青年宿舍BeLIVING退場住戶逼遷　嘆通知期短難覓居：夾住個農曆年

由酒店轉為青年宿舍的BeLIVING Youth Hub，自2023年啟用原本預料可營運5年至2028年，但上周一有住戶獲口頭通知，要求他們最遲2月28日前遷出。有住戶表示，收到終止通知書指如不確認交樓，將無法獲退至少按金，並指通知期太短，「完全冇可能係冇先兆」、「通知期仲要夾住咗個農曆新年」。另有住戶感突然，雖獲豁免二月份租金，但形容「只係一個措施令大家啖氣好啲。」



由酒店轉為青年宿舍的BeLIVING Youth Hub，自2023年啟用原本預料可營運5年至2028年。（洪芷菁攝）

由酒店轉為青年宿舍的BeLIVING Youth Hub，自2023年啟用原本預料可營運5年至2028年，但業主紀惠集團早於2024年已委託中介放售BeLIVING，而上周一有各住戶獲口頭通知，要求他們最遲2月28日交樓遷出。

紀惠集團由資深投資者湯文亮任擔行政總裁。（資料圖片）

湯文亮任CEO業主紀惠集團2024年已委託中介放售

紀惠集團由資深投資者湯文亮任擔行政總裁，近年銀行界掀起「Call Loan潮」，集團屢次傳出財政問題，需放售物業物業減磅。翻查資料，第一太平戴維斯早於2024年已接獲業主即紀惠集團委託，放售銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店即BeLIVING。

當時湯文亮11月19日在社交平台發文指，若物業能夠以6億元放售，再減去欠債可剩約3億，更指「任何一個現在賣樓的投資者，就算收返一筆現金，都會留返嚟應付銀行Call Loan」。《香港01》正向湯文亮查詢，截稿前仍未得到回應。另外亦正向民政及青年事務局及香港青年聯會查詢。

住戶明日須交回「終止通知書」

一位不願具名住戶表示，上周一有職員口頭通知搬遷事宜，再於周四以WhatsApp通知簽署，並於明日（23日）交回「終止通知書」。該通知書要求住客按照《准用許可協議》交還物業佔用權，並需確認已收到並接受該通知，才能辦理押金退還手續。

他指，入住當初付了一個月租金的訂金及還原費（接近1個月租金金額）。換言之，如不確認接受通知，將無法獲退還至少一個月租金的押金。

住戶：冇可能冇先兆

他認為通知期太短，「完全冇可能係冇先兆」、「通知期仲要夾住咗個農曆新年」。他又指，負責青年宿舍營運的香港青年聯會青聯職員未有跟進其安置等後續安排，「純粹叫我哋搵到地方搬之後就通知佢哋幾時搬走」、「佢哋完全冇同其他青年宿舍溝通」。

住戶憂找其他住宿有困難

另一位不願具名住客表示，對於獲通知搬遷感到有點突然。他指出，合約明文有1個月通知期，實際亦獲1個半月的時間，但在銜接至其他宿舍上，未獲足夠支持。例如僅獲一份列出5間宿舍的政府名單，「其實佢俾嗰啲，都係我哋上網好輕易搵到嘅資料。」

他續指，未獲安排賠償，但可以獲豁免一個月租金，但稱：「只係一個措施令大家啖氣好啲。」他表示，外出找其他住宿有困難，因通知期仍不夠，應該3個月才合理，「之前申請呢度都唔止花咗個半月啦。」