資助青年宿舍BeLIVING不足三年退場　紀惠湯文亮2024年起委託放盤

政府早於2022年《施政報告》提到資助非政府機構租用合適酒店改裝成青年宿舍，翌年位於銅鑼灣的青年宿舍BeLIVING Youth Hub（下稱BeLIVING）率先啟用，提供194個宿位，最便宜宿位收3,800元月租，料每月可獲得政府資助106.7萬元。惟宿舍參與計劃不足三年，過百名青年租戶上周一（12日）突然收到通知，要求在農曆新年後的2月28日前搬離宿舍，即通知期僅得一個多月。



根據政府文件，優先考慮參與資助計劃5年的建議書，而非政府機構及酒店不應中途退出，若有意退出須提早一年通知民青局，向租戶預留「足夠通知期」。惟業主紀惠集團早於2024年已委託中介放售BeLIVING，宿舍何時通知當局退場、遷出通知期是否符合當局規定成疑。《香港01》今早（22日）向紀惠集團行政總裁湯文亮查詢，至今未能取得回應；另正待民青局回覆。



由「旭日酒店•銅鑼灣」改裝而成的銅鑼灣青年旅舍「Beliving Youth Hub」2023年3月27日正式啟用。（資料圖片）

BeLIVING Youth Hub由香港青年聯會與香港房地產商紀惠集團合作推出，提供194個宿位。（資料圖片）

行政長官早於《2022年施政報告》宣布研究增加青年宿舍供應，當中包括資助非政府機構租用合適酒店改裝成青年宿舍，當時目標5年內提供3,000個宿位。當中位於銅鑼灣摩利臣山道的青年宿舍BeLIVING Youth Hub，前身是旭逸酒店．銅鑼灣，為上述資助計劃的頭炮項目，在2023年3月27日啟用。

過百青年租戶上周收到通知 要求2月28日前搬離宿舍

據報，過百名青年租戶將面臨「逼遷」。《香港01》今日到場接觸部份青年租戶，他們表示上周一起接獲口頭通知，並於周四收到「終止通知書」，要求在農曆新年前的2月28日前搬離宿舍，單位需保持良好狀態才可取回押金，即通知期僅得一個多月。宿舍亦提出按時遷出的住戶可豁免二月的租金。

▼青年宿舍「Beliving Youth Hub」各種房型▼



+ 10

BeLIVING供194個宿位 料政府每月資助近107萬元

翻查BeLIVING Youth Hub開幕時公布的資料，該青年宿舍由香港青年聯會與香港房地產商紀惠集團合作推出，提供194個宿位，住戶可選擇6種宿位，當中標準A型房間的租金最便宜，面積為最小的176平方呎，月租收3,800元；理想型房間租金最貴，面積約324平方呎，附有一張雙人床或兩張單人床，月租收4,800元。

根據政府文件，當局以實報實銷的方式向非政府機構提供資助，涵蓋行政開支、為租戶提供社區服務等，獲批的資助金額根據申請者提交項目的不同因素而定，一般每個房間每月的資助額平均約5,500元。換言之，若BeLIVING全部房間租出，香港青年聯會每月可獲得資助106.7萬元。

▼青年宿舍「Beliving Youth Hub」部份設施▼



+ 5

退出計劃須提早一年通知當局 向租戶預留「足夠通知期」

文件並提到，民青局優先考慮參與資助計劃5年的建議書，若資源許可也考慮少於5年的建議書，而非政府機構與酒店不應中途退出資助計劃，若有意退出須提早一年通知當局，並須向租戶預留「足夠通知期」。即今次事件的倉促「逼遷」，究竟是否符合當局規定的「足夠通知期」成疑。

時任香港青年聯會主席楊政龍指，自《施政報告》提出增加青年宿舍，2023年年初已開始籌備計劃，最終短短數個月便開放啟用BeLIVING。他當時預料青年可租住宿舍長達5年︰「希望計劃幫到年輕人，無論你住兩年又好定住五年都可以學到嘢。」

紀惠集團由資深投資者湯文亮任擔行政總裁。（資料圖片）

業主紀惠集團2024年已委託中介放售BeLIVING

紀惠集團由資深投資者湯文亮任擔行政總裁，近年銀行界掀起「Call Loan潮」，集團屢次傳出財政問題，需放售物業物業減磅。翻查資料，第一太平戴維斯早於2024年已接獲業主即紀惠集團委託，放售銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店即BeLIVING。

當時湯文亮11月19日在社交平台發文指，若物業能夠以6億元放售，再減去欠債可剩約3億，更指「任何一個現在賣樓的投資者，就算收返一筆現金，都會留返嚟應付銀行Call Loan」。《香港01》正向湯文亮查詢，截稿前仍未得到回應。另外亦正向民政及青年事務局及香港青年聯會查詢。