小一統一派位交表｜憂專才增名校競爭　港爸月花萬元為子報興趣班

今年9月入學的小一統一派位申請，於今明兩日（24日及25日）接受家長提交實體選校表，名校林立的九龍塘「41校網」統一派位中心未開門，有數位家長提早半小時到場等候親身交表。



近年大批人才子女來港讀書，有本地父母表示，擔心專才子女加劇競爭，為了及早裝備小朋友，會每月花約萬元安排小孩上興趣班，相信有能力便不怕競爭。另有家長指，內地專才子女求學心等較本地學生強，可推動本地學生，互相進步。



「41校網」小一統一派位中心今早9時起已有數位家長排隊交表。(吳美松攝)

月花萬元為子報4、5興趣班 港爸稱及早裝備迎競爭

位於嘉諾撒聖家學校的「41校網」小一統一派位中心今早9時30分開門，有近10名家長提早約半小時到達，等候入內交表。

育有兩子的黃先生指，每月花約一萬多元，安排長子報讀約4、5個興趣班等課程。近年人才子女湧港入學，他表示擔心加劇入學競爭，希望能在較早階段裝備好小孩，有了一定水平便不怕競爭。

近年人才子女湧港入學，他表示擔心加劇入學競爭。(吳美松攝)

另一名本地家長林小姐亦有同樣憂慮，希望早些培育女兒有不同興趣，例如參加英文、數學、繪畫、鋼琴及小提琴等興趣班，每月約一萬元花費。她指第一志願是瑪利諾修院學校(小學部)，女兒已有私校錄取作為後備，假如首志願落空，屆時會考慮叩門。

譚女士表示，無安排小朋友報任何興趣班，希望小孩能有輕鬆愉快的童年。(吳美松攝)

不過，有家長持不同意見。家長吳先生表示，參考政府數字，留意到出生率持續下降，而近年內地來港專才數字有回落，認為入學競爭不算很大。

他亦有為兒子報讀興趣班，但只是希望對兒子有所啟蒙，讓他發掘長處及興趣。吳先生又指，香港教育制度有好有壞，並非一面倒，如日後兒子適應不到傳統學校，亦會考慮其他教育制度或到外國留學。

吳先生表示，安排兒子報讀興趣班，是希望發掘其長處及興趣。(吳美松攝)

有港媽不擔心競爭報興趣班 稱統一派位如抽六合彩

譚女士和馮女士則沒有為子女報任何興趣班等，他們都希望小朋友在幼稚園階段可以開心渡過，有一個愉快童年。被問會否擔心內地專才子女競爭，譚小姐指統一派位如抽六合彩，對此不太擔心。

「41校網」小一統一派位中心今年位於嘉諾撒聖家學校。(吳美松攝)

家長：專才子女有資源 求學心強 可推動本地生進步

馮女士則指曾聽朋友說過，校網內的名校競爭仍大，她的母校瑪利諾亦取錄多了內地生，感覺入學競爭不小。其丈夫則指，時代改變要適應趨勢，而且內地專才子女有一定資源，學習水平或求學心反而可能比本地學生更強，可以推動本地學生，互相進步。

「41校網」小一統一派位中心早上九時半開門，有部份家長前來親身交表。(吳美松攝)