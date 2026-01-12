小一統一派位2026｜1.19可選校　最遲1.25交表　6.3起出派位結果

教育局今（12日）提醒家長，如子女已參加2026年度小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，有關家長須於1月19日至25日期間選校。家長如已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台遞交統一派位「選擇學校表格」，並於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。



教育局今（12日）提醒家長，如子女已參加2026年度小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，家長須於1月19日至25日期間選校。（資料圖片）

統一派位幾時交表？

為配合「智慧政府」策略，教育局已將小一入學申請全面電子化。如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台於1月19日至25日遞交統一派位「選擇學校表格」。

另外，教育局將在1月14日向各家長寄出選校通知書。為照顧不同家長的需要，家長仍可以紙本形式遞交「選擇學校表格」。他們可按通知書上的建議時段，即1月24日上午9時30分至下午12時30分或下午1時30分至4時30分，或1月25日上午9時30分至下午12時30分，前往指定統一派位中心辦理。

教育局（資料圖片）

教育局提醒，已成為「小一入學電子平台」用戶的家長可自行決定以電子平台或到統一派位中心遞交統一派位申請，但請勿遞交重複申請。倘若家長於1月19日仍未接獲通知書，須盡快致電教育局學位分配組。選校手續只須申請兒童的其中一位家長辦理，局方呼籲家長應盡量避免帶同子女前往統一派位中心。

統一派位怎樣填？

如個別家長未能使用「小一入學電子平台」或前往統一派位中心辦理選校手續，可授權一名人士帶同已填妥的「選擇學校表格」及家長簽署的「代辦選校手續」授權書前往統一派位中心，以代辦有關手續。

若家長於1月25日後才為子女提出申請參加2026年度小一入學統籌辦法，他們須前往學位分配組辦理有關手續，學位分配組會於6月為申請兒童另行安排小一學位。

教育局發言人提醒家長，如最近曾遷居或快將搬遷，必須盡快通知學位分配組，以便按新住址填選所屬小一學校網內的學校。家長必須填報子女的真確住址，倘若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。局方設有查核機制，確認申請兒童是否屬於所填報的學校網，並已加強有關抽查工作。

小一派位幾點有結果？

已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。家長如欲於6月3日透過電話短訊接收派位結果，需在「選擇學校表格」填選有關安排。此外，派位結果會於6月3至4日透過郵遞方式通知家長。