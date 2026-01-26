的士服務嘉許獎項包括最受歡迎司機　全年接受提名　分享的哥好事

運輸署今日（26日）表示，的士服務質素委員會與運輸署合辦的士服務嘉許計劃，推廣優質的士服務、提升行業形象，以及表揚優秀的士司機和的士服務管理團隊。嘉許計劃全年接受提名，市民可掃描嘉許計劃宣傳品上的二維碼登入的士服務質素委員會網頁，提名心目中優秀的士司機及的士服務管理團隊，以及分享的士司機的「好人好事」。



的士服務嘉許計劃共設有24個獎項，包括20位「優秀的士司機」、一位「最受歡迎的士司機」、兩個「好人好事」獎，以及一個「優秀的士服務管理團隊」，對提供優質服務的司機及管理團隊予以肯定。

運輸署指，嘉許計劃全年接受提名。市民可掃描嘉許計劃宣傳品上的二維碼登入的士服務質素委員會網頁（www.ctsq.org.hk/voting），提名心目中優秀的士司機及的士服務管理團隊，以及分享的士司機的「好人好事」。市民亦可於運輸署網頁（www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/public_transport/taxi/index.html）或的士服務質素委員會網站（www.ctsq.org.hk）下載並填妥提名表格，以郵寄、傳真或電郵方式交回運輸署。

運輸署稱，會發信予的士業界及在《的士通訊》刊物中介紹嘉許計劃，並會在的士車廂內、其他公共交通工具及的士站的服務資訊板展示相關宣傳資料。此外，運輸署會於其網頁和「香港出行易」流動應用程式加強宣傳，並會與香港旅遊發展局合作推廣嘉許計劃，鼓勵市民和旅客提名優秀司機及管理團隊。

