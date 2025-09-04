的士｢電話陣｣末日？明年起車頭限放兩部手機　屏幕對角不超7.5寸

的士「電話陣」不時出現，甚至放置平板電腦，同時使用數個叫車平台，令人擔心分散司機注意力，影響駕駛安全。政府三年前曾經向立法會提交文件規管，車頭只限放兩部手機，事隔多時終有落實時間表。



運輸及物流局今天（4日）向立法會提交文件，明年1月25日起儀錶板上不可放置多於兩部裝置，每一個屏幕的對角長度不可超過19厘米，即是約7.5寸，較當年建議的18厘米增加1厘米。修例明天（5日）刊憲，下周三（10日）提交立法會展開先訂立後審議程序。



2026年1月25日起，車頭限放兩部手機，屏幕對角不超7.5寸。（資料圖片）

大部分司機車頭放少於兩部手機 惟部分的士司機擺「電話陣」

《道路交通(交通管制)規例》(《第374G章》)現時禁止司機駕駛時手持手機，或將手機放置在頭與肩膀之間使用。同時，禁止司機以手持的方式使用任何電訊設備或其附件。不過，不少的士司機現時都會將手機或平板電腦放在車頭，用作登上叫車平台或聯絡乘客。

當局表示，部分司機駕駛時在儀錶板上放置多部流動電訊裝置，可能分散司機的注意力或阻礙司機的視線，有礙道路安全。惟理解部分司機有實際需要使用裝置獲取實時資訊， 例如導航、交通狀況、空置車位，以及管理召喚車輛訂單。運輸署2024年調查所得， 大部分司機在儀錶板上放置少於兩部流動電訊裝置。

明年1.25起車頭限放兩部手機 屏幕對角不超7.5寸

政府三年前曾經向立法會提交文件規管，事隔多時終有落實時間表，2026年1月25日起儀錶板上不可放置多於兩部裝置。

目前部分司機會放置平板電腦，同時顯示數個叫車平台。今次修例建議每一個屏幕的對角長度不可超過19厘米，較當年建議的18厘米增加1厘米，政府解釋可涵蓋近期本港市場的所有流動電訊裝置型號。局方指，會繼續密切留意科技發展， 評估進一步規管流動電訊裝置控制模式的可行性。