蔡若蓮：與內地研國際版DSE課程　讓非本地生作為升大學入學試

立法會教育事務委員會今日（27日）舉行，教育局局長蔡若蓮談及推動中學文憑試國際化進展，她表示，文憑試已是國際化的考試，全球過千間大學承認DSE成績作為入大學要求，本地生前往外地升學「基本上無障礙」。另一邊廂，她指，為配合「留學香港」、「留學中國」發展，當局正與內地合作及研究「國際版DSE課程」，作為非本地生到香港或內地留學、類近「高考」的大學入學試。



蔡若蓮今日出席立法會教育事務委員會，她表示由2026/27學年起，資助院校授課課程以「超額收生」招收非本地生的自費學額上限，由40%提升至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%提升至120%，為院校提供更大空間，循序漸進吸引更多海外，尤其「一帶一路」國家和內地優秀學生來港升學。

她又指，教育局已成立留學香港專班，聯同教資會、創科局、人才辦、經貿處等，加強在全球推廣香港高等教育。

自資專上教育方面，經修訂的《專上學院條例》將於今年8月1日起生效。當局正聯同香港學術及職業資歷評審局及相關院校緊密合作，確保新的規管架構有序落實。

另外，特區政府已在北都發展委員會下成立大學城籌劃及建設組，由政務司司長領導，展開深入研究。目標是探討學術領域與產業深度結合，吸引內地和國際頂尖大學或研究中心進駐，預留空間建設共用設施，吸引世界頂尖學者和優秀學生來港發展。