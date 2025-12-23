西灣河美心店麵包疑混有蛀牙 美心：顧客將產品交食環 配合調查
撰文：董素琛
出版：更新：
近日網上流傳，有顧客買入美心西餅的特濃牛奶麵包，其家人進食後驚現內含一隻黑色的蛀牙，形容「成件事太核突，所以佢都嘔咗成日」。
美心西餅回覆查詢時指，於昨日（22日）收到投訴後，涉及位於西灣河的分店，已即時聯絡該名顧客跟進，得知顧客將有關產品交予食環署，將全力配合署方的調查工作，強調一直致力確保食品衛生及品質。
有網民在社交平台Threads上發文，指其家人在連鎖店美心購買牛奶多士作早餐，豈料在進食途中發現一粒黑色的蛀牙在其中。該名網民續指，家人發現後立即檢查自己的牙齒，確認並非來自自身，已將事件通報予食環署，並將異物拿去檢驗，形容「成件事太核突，所以佢都嘔咗成日」。他又指，「依家見到麵包都想嘔，呢一世都唔想再見到美心麵包。」
美心西餅：昨日接獲投訴 已即時聯絡該顧客了解詳情
美心西餅回覆《香港01》查詢指，於昨日（22日）收到有關投訴，並即時聯絡該顧客了解詳情及跟進。
美心西餅引述該名顧客表示，於上周五（19日）在西灣河分店購買產品，至周日（21日）其祖母進食時發現一粒牙齒狀的物體，並將有關產品交予食環署，公司將全力配合署方的調查工作。
美心西餅表示，公司一直致力確保食品衛生及品質。所有員工在整個食品製作及包裝過程中均佩戴口罩和頭套，並必須穿上全身防護衣。生產線亦配備先進檢測儀器，以確保產品符合食品安全標準。公司將繼續堅守此承諾，為顧客提供安全、優質的食品。
八達通App推好賞買禮券平台 美心西餅$50現金券8折 附使用教學美心西餅否認關閉港鐵站內全線分店 稱港鐵是重要合作夥伴港鐵太古站美心西餅分店起火 6人自行疏散長沙灣黑衣人毀美心西餅 掟汽油彈、淋腐液 女顧客腳部受傷大埔宏福苑大火｜麥當勞美心等13連鎖食店送物資 網民：好心好報