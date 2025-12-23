西灣河美心店麵包疑混有蛀牙　美心：顧客將產品交食環　配合調查

近日網上流傳，有顧客買入美心西餅的特濃牛奶麵包，其家人進食後驚現內含一隻黑色的蛀牙，形容「成件事太核突，所以佢都嘔咗成日」。



美心西餅回覆查詢時指，於昨日（22日）收到投訴後，涉及位於西灣河的分店，已即時聯絡該名顧客跟進，得知顧客將有關產品交予食環署，將全力配合署方的調查工作，強調一直致力確保食品衛生及品質。



有網民在社交平台發文，指其家人在美心牛奶多士中發現牙齒。（Threads截圖）

有網民在社交平台Threads上發文，指其家人在連鎖店美心購買牛奶多士作早餐，豈料在進食途中發現一粒黑色的蛀牙在其中。該名網民續指，家人發現後立即檢查自己的牙齒，確認並非來自自身，已將事件通報予食環署，並將異物拿去檢驗，形容「成件事太核突，所以佢都嘔咗成日」。他又指，「依家見到麵包都想嘔，呢一世都唔想再見到美心麵包。」

美心西餅指，公司一直致力確保食品衛生及品質。（資料圖片/余俊亮攝）

美心西餅：昨日接獲投訴 已即時聯絡該顧客了解詳情

美心西餅回覆《香港01》查詢指，於昨日（22日）收到有關投訴，並即時聯絡該顧客了解詳情及跟進。

美心西餅引述該名顧客表示，於上周五（19日）在西灣河分店購買產品，至周日（21日）其祖母進食時發現一粒牙齒狀的物體，並將有關產品交予食環署，公司將全力配合署方的調查工作。

美心西餅表示，公司一直致力確保食品衛生及品質。所有員工在整個食品製作及包裝過程中均佩戴口罩和頭套，並必須穿上全身防護衣。生產線亦配備先進檢測儀器，以確保產品符合食品安全標準。公司將繼續堅守此承諾，為顧客提供安全、優質的食品。