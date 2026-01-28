技工拖飛機期間跌出拖車被飛機輾斃　死者公司傳票罪成罰44萬元

一輛拖車在機場拖行飛機時，車上的35歲約旦籍技工疑因沒扣安全帶，在拖車上墮下，同事事後發現他遭飛機輾斃。技工的公司否認「沒有設置工作系統」等3項傳票罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官朱文瀚批評，被告公司前總經理誤解安全指引，辯方專家亦忽視安全風險，嘆「屬實遺憾」，裁定被告公司沒製訂安全溝通指引，3項罪名全數成立，罰款44萬元。



被告公司為中國飛機服務有限公司，被控3項傳票罪：沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統、沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全，和沒有發展、實施和維持一個安全管理制度，事發於在2024年2月6日。

大批救援人員及機場職員到達現場。(讀者提供圖片)

官指被告公司的前總經理 作為民航處前主任 竟誤解飛機維修手冊

綜合證供，約旦籍死者Mohammad Hamad Ali Al Araidah，生前在被告公司擔任持牌技工，案發當晚凌晨他與3名同事負責拖行大灣區航空型號為波音737-800的飛機，死者坐在拖車後座，擔任「Headset man（聯絡員）」的角色，其同事最後回程時在滑行道上發現他倒斃。

朱官今裁決指，波音飛機維修手冊訂明所有拖運程序都必須保持溝通，但被告公司的前總經理詹永年竟然稱拖車司機不須與他人溝通。朱官直斥詹的證供「一啲都唔客觀」，他作為民航處前主任，竟誤解手冊，「實屬遺憾」，被告公司毫無疑問沒遵守相關溝通指引。

朱官亦認為辯方專家不中肯，沒考慮一旦發生突發事件，坐在後座的聯絡員便會首當其衝暴露在危險中，因後座沒配備眼罩和安全帽。但專家竟稱後座有安全帶便足夠，朱官同指「實屬遺憾」。

被告公司大律師指 本案是全港首例

朱官續指，被告公司在事發後即安排聯絡員坐拖車前排，可見公司明顯知道後座有跌落的風險。若在事發時被告公司有訂立安全指引，例如以對講機溝通，便能應對像本案的突發事件，令前座司機得知後座發生何事，而正如控方專家指，後座聯絡員的工作本來可安排在前座進行。考慮以上因素後，朱官裁定被告公司3罪成立。

控方指，被告有6項定罪紀錄，其中兩項與本案首兩罪相同。代表被告的大律師杜浩成指，本案是全港首例，該工作系統一直行之有效。杜亦望法庭考慮，在事發後民航處及機管局都未對被告作警告，並容許這種工作模式繼續在機場運行。被告公司並非不處理有危險的事，「唔係對死者不公，只不過唔知（事發）發生咩事」。此外，杜指被告公司及保險公司已向死者家人賠償數百萬元。

朱官最終就首兩罪各罰20萬元，餘下一罪則罰4萬元，共判罰44萬元，限3周內交款。

案件編號：WKS17493-5/2024