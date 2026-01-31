金價高企｜新人租金器查詢升兩成　新娘偏簡約風　金花髮簪最熱門

黃金價格近年持續攀升，本周國際金價更一度升至每盎司5311美元，創歷史新高，令傳統婚嫁的成本上漲，新娘若要穿戴滿手龍鳳鐲等風光出嫁，花費不菲。有提供金飾租賃服務的珠寶公司表示，近日接獲查詢較以往多兩成，而近年生意額平穩上升，去年增長20%至30%，料主因與新一輩港人不再追求擁有金飾有關。



該公司負責人稱，未因金價飆升減少入貨量及加租借費，不過會因應市場調整產品種類，近期較流行輕巧及另類的產品，例如金花髮簪，3日租價約2000元，估計原因是新人傾向簡約婚禮及婚紗。



鄧淑恩表示，近期流行較輕巧及另類飾物，例如她手中的金花髮簪。(梁鵬威攝)

去年生意增20%至30% 年輕新人不重視擁金器

金價自去年起飆升，對於計劃買金飾的新人，婚體開支將大幅增加。美意珠寶開業逾18年，提供金器、珍珠及鑽石飾物租賃服務。負責人鄧淑恩表示，本周金價飆升，現時每両逾5.4萬元，較去年4月升超過2萬元。鄧表示近日接獲查詢多約過往兩成，不過多數新人或想觀望更長時間，「未必咁快有反應」。

她續指去年生意額增加20%至30%，綜觀近年生意平穩上升，除了有金價高企的因素，估計主因是新一代港人對金飾想法有變，不再如老一輩認為必須擁有，「呢一代對擁有金器唔係咁熱切，比起擺放收藏，更情願收封大利是或者將買首飾嘅錢擺落蜜月旅行」。

近期流行輕巧飾物，鄧淑恩表示入貨時會購入重量較輕的產品。(梁鵬威攝)

近期流行輕巧及另類首飾 5錢重金花髮簪最熱門

她又說，近期流行較輕巧及另類的首飾，舉例店內今個婚慶年度熱門的5錢重金花髮簪，市價約3萬元，租借3日費用則為2,000元。鄧淑恩認為，該現象與現時流行簡約婚禮有關，「新娘偏向揀簡約啲嘅婚紗，都會想揀啲簡約首飾搭配」。

5錢重金花髮簪，市價約3萬元，租借3日費用則為2,000元。(梁鵬威攝)

金器租借費未加價 按金增至少近一成半

問及目前金價波幅劇烈，會否避免在金價高時入貨，以免「肉赤」，她表示，金價並非唯一入貨考慮因素，更視乎產品受歡迎程度及市場需求，去年入貨成本與往年相若，惟更多購入重量較輕的飾物。

至於金器租借費用及按金方面，鄧淑恩稱，通常約在農曆新年後才考慮調整租金，目前未因金價飆升加價；按金則以金價市值計算，以去年2両金豬牌為例，去年按金為7萬元，今年則為8萬至10萬元。她表示，按金可以信用卡支付，不會對新人造成太大財政負擔。