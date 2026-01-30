黃金價格飆漲　但有中國投資者為何血本無歸？

黃金價格屢屢破紀錄，星期四（1月29日）逼近每安士5600美元關口，空前漲勢令市場直呼刺激。受此帶動，大量投資者一股腦兒湧入增持囤貨。據南方網報道，中國市場黃金投資與儲備需求大幅攀升，多地銀行保管箱租賃業務持續火爆，甚至一箱難求。



金價飆升下，有人喜上眉梢囤金過年，也有不少投資者想把手中的囤貨變現，以收割收益。讓很多人始料未及的是，他們竟猝不及防陷入傾家蕩產的慘境。



據鳳凰網《風暴眼》、澎湃新聞等多家媒體報道，中國最大黃金珠寶集散市場深圳水貝的「杰我睿」珠寶公司門店周圍，連日有數百名維權者駐守。微博和小紅書流傳的視頻顯示，店前一度爆發激烈的警民衝突，現場一片混亂。

據企查查信息，成立於2014年的杰我睿起初是黃金原料交易商，公司業務近年來逐步轉向貴金屬零售，並推出「杰我睿珠寶」、「龍冶金」、「金城金世界」等線上交易平台。

《證券時報網》記者曾在去年9月與杰我睿的客服人員溝通，發現該公司除常規的金銀銷售回收外，還提供黃金寄存、黃金、白銀定價等業務。

據鳳凰網報道，杰我睿因社媒上刷屏式的宣傳，並在水貝市場有實體店，讓不少用戶覺得更可靠。

哪知前些天，平台驚傳爆雷。據澎湃新聞報道，杰我睿自去年底起就陸續出現發貨延遲、客服失聯等異常。平台在1月20日全面暫停提現和實物提貨，目前數萬名用戶排隊提現無果，出現兌付困難。

據杰我睿公司的宣傳，公司的註冊用戶有約15萬人。第一財經引述投資者自行統計的數據稱，目前該公司未兌付資金已超過百億元（人民幣，下同，100億元人民幣約18億新元）。

不過有受訪者告訴鳳凰網和證券時報網，這個數字可信度存疑，因為「身邊都是一些普通的投資者」。據目前部分投資者實名統計，涉及金額也已超過2.4億元。

多名苦主辛酸透露，他們在平台投入全部家當，金額高達數百萬元，如今千里迢迢奔赴深圳，堵在杰我睿門店要錢，本是喜迎新歲之際，他們卻深感焦灼與無措。

據悉，杰我睿主要有兩類客戶：一是實體黃金回收及舊金變現的普通交易客戶。他們的訴求很簡單，就是把黃金變成現金流。

另一種則是參與高槓桿操作的投資客戶，他們的投資涉及預定價交易機制，普遍相信是平台爆雷的主要原因。

據證券時報網，這類定價業務本質上是無牌照的非法期貨交易。在預定價交易機制下，投資者可選擇「看空」金價，隨即「約價回收」，假設約定以每克1000元的價格在未來賣出黃金，若屆時金價跌至950元，投資者每克可賺取50元差價；若金價上漲到1000元以上，投資者則會虧損差額。

反過來，若「看多」金價，投資者則只需用少量錢來預定黃金，限時以繳納定金時的金價支付尾款。屆時金價已漲，轉手賣出就能賺取差價；若金價下跌，投資者就會虧損。

這類交易通常不涉及實物黃金交割，實質上是一種金融投資工具。炒金界風險極高的「對賭」操作模式就此浮出水面。

金融監管問題資深專家周毅欽告訴《新京報》旗下貝殼財經，用60元撬動1000元的黃金，意味著槓桿達到15倍左右。而無實物黃金的交易，也可能涉嫌開展「非實物黃金對賭」業務。

具體什麼原因導致平台兌付困難？杰我睿曾告訴消費者，1月19日白銀走勢盤中出現短時間內急漲急跌的「天地針」行情，當中有「大戶惡意做局」，導致該平台巨虧無法兌付。

《香港01》此前報道，杰我睿老闆張志騰星期二（1月27日）發影片稱他「被做局」，希望大家不信謠不傳謠，給他點時間，給大家一個交代。但「做局」的說法未得到警方證實。

有分析也認為，「做局」與否，這種期貨私盤的運營模式出現兌付困難是遲早的事，爆雷也並不意外。

第一財經去年10月就曝光這類預定價交易，指不少消費者沒想到會遇上始料未及的金價暴漲，多次利用高槓桿「看空」金價導致爆倉虧損。這本質上就是一場輸得體無完膚的豪賭。

報道指出，看似低成本、高回報、交易便捷的模式，實則是參與者與平台對賭，而這種賭局背後有巨大風險，投資者在缺乏有效風控的情況下，極易因金價波動而瞬間巨虧，對於那些沒做好風險對衝的平台，在金價單邊行情中，就可能面臨資金鍊斷裂甚至「跑路」。

杰我睿的爆雷並非孤例。金價高企之下，中國多地接連出現涉及黃金的各類糾紛與案件，北京、深圳、廈門等地政府密集發佈相關風險提示。

澎湃新聞報道，中國農業銀行深圳分行1月曾發文提醒，有非法交易平台以「黃金投資」、「黃金預定價」為名，通過熟人圈、社交平台吸引公眾參與，宣稱「低門檻、高收益、快回報」，以黃金為幌子，實為賭博詐騙。

2025年10月，深圳市黃金珠寶行業協會發佈警示函，稱已查處了三家黃金珠寶公司，劍指以經營黃金為名，實則通過線上平台開展「非實物黃金對賭」業務，並稱相關行為已涉嫌構成開設賭場罪。

業內人士向第一財經分析，杰我睿這類平台出現較大的風險敞口，主要源於面對散戶的營運模式、風控機制缺失。

事實上，投資者大多只是被「免工費」「積分獎勵」等促銷廣告吸引，並不具備專業投資知識，且對風險的偏好並不高，多是在社群營銷和高收益的持續引導下，逐步轉入高槓桿的預定價交易。

類似的平台經營模式過去也屢有出現，並演變為借新還舊的資金運轉遊戲，甚至游走在龐氏騙局邊緣。不少投資者投資知識有限，在缺乏充分認知的情況下被捲入「風投」，等意識到風險時，虧損已難以輓回。

對於杰我睿事件的法律定性，陝西富能律師事務所副主任付鵬向《新京報》分析，如果平台和用戶之間有買賣合意和實際黃金儲備，僅因經營不善無法兌付，那屬於民事違約；如果平台並沒有黃金金融交易資質，交易模式脫離實物交割本質，則涉嫌非法經營罪；如果平台以黃金交易為幌子，主觀上具有非法佔有目的，那便涉嫌集資詐騙罪。

根據水貝業內人士向《深圳商報》透露，杰我睿並不具備貴金屬期貨交易的資質。若果真如此，公司相信難逃法律責任。

杰我睿所在的深圳羅湖區政府星期三（28日）通報，已成立工作專班蒐集資料和人員情況；深圳公安局羅湖分局同日告訴媒體，已著手處理此事，目前在蒐集報案材料。

不過，對於羅湖區政府通報稱杰我睿團隊「積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作」，微博上很多苦主留言反駁，稱杰我睿已經解散所有客戶群、所有客服都聯絡不上，維權無門。

事件後續會如何發展，平台需承擔何種法律責任，仍有待進一步查明與釐清。但可以預見的是，在監管缺失、投資者教育缺乏、市場又缺少優質投資產品的環境下，投資平台的爆雷事件不會止步於杰我睿。對於那些深陷泥沼的投資者，這個年注定無法好過了。