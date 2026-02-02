將軍澳英中景嶺書院洗手間撿獲6名學生失竊銀包　校方2日後才報警

有網民在社交平台發文稱，將軍澳英文中學景嶺書院發生銀包失竊問題，學校的廁所水箱，竟發現20多個銀包。警方今（2日）指，於1月31日接獲一名學校職員報案指，該校有6名學生懷疑遺失錢包，其後一名男清潔工於校內洗手間撿獲相關錢包，經調查後將案件列作「盜竊」，暫未有人被捕。



教育局則指，涉事學校已啓動危機處理小組跟進事件，向相關學生作出支援，並已聯絡家長作出跟進及提供協助。校方昨（1日）發家長通告，稱高度關注事件，在察覺事件的嚴重性時，即時着手處理，接觸物主、家長及教育局分區主任，現階段由警方調查。



有網民指寶琳一間中學出現銀包失竊問題。（Threads截圖）

Threads文章指廁所水箱找到20多個銀包 指校方未有報警

有網民在社交平台Threads發文，指寶琳一間中學出現銀包失竊問題，其後有人在廁所水箱找到20多個銀包，即遺失的銀包有20多個，惟學校知情後未有報警，指「個賊又捉唔到，懷疑學校想不了了之」。有人在留言處直指涉事學校為景嶺書院，該留言獲發文者置頂。

將軍澳英中景嶺書院。（資料圖片）

警方指校工1.29在洗手間撿獲遺失錢包 學校女職員1.31報案

警方回覆指，於1月31日接獲一名學校女職員報案，指早前將軍澳林盛路一學校有6名學生懷疑遺失錢包，其後一名男清潔工在1月29日於上址一洗手間撿獲相關錢包。經警方初步調查後，案件列作「盜竊」，交由將軍澳警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

林盛路只有景嶺書院一間學校。

教育局：學校已啓動危機處理小組跟進事件

此外，教育局回覆指，得悉事件後，隨即向學校了解及跟進情況。據局方了解，學校已啓動危機處理小組跟進事件，向相關學生作出支援，並已聯絡家長作出跟進及提供協助。警方正就事件進行調查，教育局會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

景嶺書院2月1日發家長通告，交待在洗手間尋獲6個銀包事件。（景嶺書院網頁截圖）

景嶺書院昨發家長通告，指1月29日在學生洗手間發現6個銀包，校方高度關注事件，學校已跟相關家長、教育局和警方聯絡，並將盡力配合警方調查工作，務求避免再有同類事件發生。