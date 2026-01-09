新型「掉錢包陷阱」湧港？銀包跌地露現金　事主親述執起後續恐怖

【詐騙／防騙】香港藥房出現新型「掉錢包陷阱」詐騙？Threads、Facebook本港群組近日廣泛流傳1則帖文，事主指在某連鎖藥房買藥時，購物籃旁邊突然多出1個露出大量現金的銀包。事主懷疑是「掉錢包陷阱」，找店員處理，詎料店員想撿起銀包時，即時有1名男子衝出來「亮身份證」認領銀包，且反應恐怖，令事主更確信自己幾乎陷入「撿錢包」騙局，提醒其他人小心。



網民看過帖文震驚，「咁黐線」、「多謝提醒，大家小心」、「就好似詐騙電話咁，好多老人家好奇邊個打電話嚟，一接電話就奶嘢」，又教路如何應對，「出身份證認嘅咪報警睇CCTV囉，同你搞大佢」、「建議大家見錢銀一律唔好掂，一係揾店員一係報警。您一掂，對方就有藉口老屈您。永遠保持眼看手勿動，更不要心動」。



香港藥房出現新型「掉錢包陷阱」詐騙？（資料圖片）

騙徒手法層出不窮，要時刻警惕。這則帖文近日於Threads、Facebook本港群組熱傳。事主發布相片表示，他在某連鎖藥房買藥時，把購物籃放在地上選購貨品，其間有1名戴口罩男子在附近徘徊，到他準備離開時，赫然發現籃子旁邊多了1個露出大量現金的銀包。

藥房疑現「掉錢包陷阱」

從相片見到，籃子旁邊放有1個略顯殘舊的深啡色銀包，銀包內有多張銀紙露出，包括1張500港元紙鈔。

事主表示，他在某連鎖藥房買藥時，疑遇上「掉錢包反被誣陷偷錢」騙局。（Threads圖片）

事主叫店員撿起銀包 後續心寒

事主頓感有異，懷疑是常見的「掉錢包陷阱」，於是叫店員前來處理，惟店員剛想要撿起錢包，那名戴口罩男子即時衝出來「亮身份證」認領銀包，「反應異常冷靜熟練」，令事主想起「掉錢包反被誣陷偷錢」騙局，「懷疑係新型騙術」。

網民斥「黐線」 教應對方法

帖文引來網民熱議，「咁黐線」、「多謝提醒，大家小心」、「啲錢凸曬出來咁明顯，銀包又喺路中心，明眼嘅都知係陷阱」、「正常銀包係唔會咁樣攝銀紙，所以係咪詐騙已經好呼之欲出喇」、「就好似詐騙電話咁，好多老人家好奇邊個打電話嚟，一接電話就奶嘢」。

也有網民稱類似手法曾在內地流傳，並分享同類經歷，「呢1招30年前已經用緊，我個同事就係因為貪心執咗個銀包，俾人呃咗隻鑽撈」、「我以前係街到遇過呢啲，當時條友同我打對行，佢詐詐諦諦跌銀包」。

網民提醒千萬不要隨便觸碰跌在地上的銀包。（AI生成圖片）

亦有網民教路如何應對，「出身份證認嘅咪報警睇CCTV囉，同你搞大佢」、「建議大家見錢銀一律唔好掂，一係揾店員一係報警。您一掂，對方就有藉口老屈你。永遠保持眼看手勿動，更不要心動」、「掂都唔好掂，等警察來先打開睇下，千祈唔好搞佢，分分鐘上身……」。

內地曾傳「掉錢包反被誣陷偷錢」騙局

翻查資料，這張相片早於2025年底已在內地社交平台小紅書流傳，當時帖主亦分享了相似經歷。至近日Threads、Facebook再流傳疑似相同照片，事件版本大同小異。

內地早年已多次傳出「掉錢包反被誣陷偷錢」騙局。（網上圖片）

而內地早年已多次傳出「掉錢包反被誣陷偷錢」騙局，手法主要是好心人撿獲銀包交還時，「失主」騙徒會聲稱銀包內「少了現金」，誣陷好心人「偷竊」，提醒其他人注意。