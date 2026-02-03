潘焯鴻被申請破產案 官限下周四前還69萬 否則很大機會破產
撰文：朱棨新
出版：更新：
中科監察主席潘焯鴻去年遭大埔區區議員梅政雄申請破產，案件今（3日）在高等法院再訊。梅政雄一方指，潘現欠款約69萬元，又拒接納潘提出的還款方案，要求法庭頒下破產令。潘則指，對欠款金額有爭議。特委法官王鳴峰提出，若潘於本月12日下午5時前清還69萬元，法庭便會撤銷破產呈請。若潘未有在限期前還款，法庭很大機會頒令他破產。
呈請人拒接納潘提出還款方案
代表呈請人梅政雄的大律師今陳詞時，要求法庭頒令潘破產，透露潘有提出債務還款方案，昨晚收到一封律師樓的信件，信中指有一間公司會向潘借款70萬元，潘可以向呈請人還款。惟呈請人指方案有缺陷，例如不清楚潘和該公司的關係。因此拒接納方案。
潘稱對金額有爭議
呈請人又指，潘拖欠約69萬元。未有律師代表的潘焯鴻庭上指，對涉案金頟有爭議，又指信件所提及的70萬元不是借款。
官建議潘可以先還款
法官指，若潘在本年2月10日下午5時前，清還涉案69萬，法庭可以撤銷破產呈請。若潘未在限期前還款，法庭便頒令他破產。潘一度表示不同意，強調爭議金額，又指戶口遭政府凍結，因此需透過律師樓處理。法官便指潘可先還69萬元，並說：「你如果覺得告多咗（指呈請人提出金額較實際多），可以告番佢。」
若限期前未能還款好大機會頒破產令
潘聽罷，同意先償還69萬元。法官把案件押後至2月13日再訊，潘需於12日下午5時前還款。若在此限期前還款，翌日再到法庭，法官會撒銷其破產呈請。法官亦表示，若潘未在限期前還款，法庭很大機會頒令他破產。
案件編號：HCB 1408/2025
潘焯鴻被入稟申請破產 案排期於5月6日在高院聆訊潘焯鴻未依令刪除被指涉誹謗影片 認藐視法庭囚21日及堂費40萬潘焯鴻涉誹謗案未依法令刪片 認藐視法庭 官稱判監在考慮之列潘焯鴻被指誹謗柯士甸學校校監陳金兒 潘承諾不再發相關言論潘焯鴻涉違禁令 未刪除涉誹謗言論 網台主持要求法庭判囚或罰款網台主持「潘小文」再告潘焯鴻 指有欠款未還 入稟區院追40萬