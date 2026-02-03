潘焯鴻被申請破產案　官限下周四前還69萬　否則很大機會破產

中科監察主席潘焯鴻去年遭大埔區區議員梅政雄申請破產，案件今（3日）在高等法院再訊。梅政雄一方指，潘現欠款約69萬元，又拒接納潘提出的還款方案，要求法庭頒下破產令。潘則指，對欠款金額有爭議。特委法官王鳴峰提出，若潘於本月12日下午5時前清還69萬元，法庭便會撤銷破產呈請。若潘未有在限期前還款，法庭很大機會頒令他破產。



呈請人拒接納潘提出還款方案

代表呈請人梅政雄的大律師今陳詞時，要求法庭頒令潘破產，透露潘有提出債務還款方案，昨晚收到一封律師樓的信件，信中指有一間公司會向潘借款70萬元，潘可以向呈請人還款。惟呈請人指方案有缺陷，例如不清楚潘和該公司的關係。因此拒接納方案。

法官著潘焯鴻需在限期前還款，否則好大機會頒破產令。(朱棨新攝)

潘稱對金額有爭議

呈請人又指，潘拖欠約69萬元。未有律師代表的潘焯鴻庭上指，對涉案金頟有爭議，又指信件所提及的70萬元不是借款。

官建議潘可以先還款

法官指，若潘在本年2月10日下午5時前，清還涉案69萬，法庭可以撤銷破產呈請。若潘未在限期前還款，法庭便頒令他破產。潘一度表示不同意，強調爭議金額，又指戶口遭政府凍結，因此需透過律師樓處理。法官便指潘可先還69萬元，並說：「你如果覺得告多咗（指呈請人提出金額較實際多），可以告番佢。」

若限期前未能還款好大機會頒破產令

潘聽罷，同意先償還69萬元。法官把案件押後至2月13日再訊，潘需於12日下午5時前還款。若在此限期前還款，翌日再到法庭，法官會撒銷其破產呈請。法官亦表示，若潘未在限期前還款，法庭很大機會頒令他破產。

案件編號：HCB 1408/2025