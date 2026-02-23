40歲後老花戴漸進鏡感不適？AI技術提升配鏡精準度

現代人機不離手，令眼睛健康備受關注。不少人未到40歲就出現「老花」，看遠處清晰，但看手機或閱讀細小字體時模糊不清。面對「老花」帶來的視力問題，不少人考慮配戴漸進鏡片，卻擔心難以適應，甚至憂慮配戴後出現眩暈等情況，陷入兩難。



配鏡不只看度數 更要評估眼睛健康

面對視力問題，尋求專業檢查是首要步驟。OPT視光師驗眼中心的驗眼流程，除了視力度數檢查外，專業視光師還會為客人進行專業全面的眼睛健康檢查。

專業驗配流程 助配戴者輕鬆解決視力問題

為了確保每位客人都能獲得最佳體驗，視光師驗眼中心全線引入依視路獨家Eyecode™ 數碼測量技術，配合萬里路專業漸進鏡驗配流程七大步驟，全面提升漸進鏡驗配體驗。

1. 了解視覺需要：了解配鏡者視覺問題

2. 專業眼睛檢查：了解眼睛健康的狀況與視力檢查

3. 挑選合適鏡框：給予意見選擇心儀且適合配戴者的款式。

4. 精準數碼測量個人參數：運用Visioffice® 3測量個人參數。

5. 漸進鏡試戴體驗：客人可透過Varilux Discovery即埸親身試戴漸進鏡片，感受不同老花度數的漸進鏡片與普通老花鏡片的視覺差異。

6. 度身訂造鏡片：分析個人參數, 製作專屬的萬里路個人化漸進鏡片。

7. 售後配戴跟進：由專業視光師跟進配戴情況，助配戴者輕鬆適應新鏡片。

數碼測量配鏡參數 達致0.1mm的極致精準度

漸進鏡片講求精準度, 傳統的人手測量難免存有偏差，不夠精準的參數有可能導致配戴者視覺不適。為了提升精準度，OPT視光師驗眼中心引入嶄新依視路Visioffice® 3測量儀器。只需為配戴者拍攝兩張照片，即可獲得多項個人化參數，包括眼鏡配戴位置、眼球旋轉中心（Eye Rotation Centre）等，準確度更提升至0.1mm。

了解個人閱讀習慣

視光師會透過獨特的近距離閱讀習慣 (NVB) 測試，了解配鏡者的閱讀習慣，例如書本與眼睛的距離、視線角度，以及傾向於用頭部移動還是用眼球移動來閱讀。透過專業分析和對比，打造出最配合消費者視覺習慣的鏡片。

AI技術設計之漸進鏡片

萬里路Varilux® XR系列™漸進鏡片採用人工智能研發，分析了超過100萬條來自獨家研究的數據，能夠預測配戴者的視覺行為。傳統鏡片多支援綫性眼球移動，但實際眼球移動是多方向的；AI技術令鏡片能配合配戴者實際的眼球移動方式，優化焦點轉換的流暢度，提供更舒適的視覺體驗。

重拾清晰視野 無需對生活妥協

透過個人化設計與AI技術的結合，萬里路Varilux漸進鏡片能提供寬廣的視野與順暢的遠近轉換，甚至在移動中也能保持視力穩定。這種科技與專業分析的配合，令配戴者無需對眼鏡做出妥協，據悉大多數配戴者在一天之內即可適應，重新享受清晰舒適的生活。

