內地貨車司機來港考牌「肥佬」　給考官600人民幣　認行賄囚8月

內地貨車司機來港考商用車輛駕駛試時，疑犯了嚴重錯誤而被「肥佬」，他涉用600元人民幣圖收買考牌官讓他合格，考牌官拒絕，事件交廉政公署處理。內地司機控告1項向公職人員提供利益罪，案件今（5日）屯門裁判法院提堂，他即場認罪，並稱第一次來港，對香港不熟悉。裁判官覃有方指，廉潔守法是香港重要的價值，香港公職人員不能接受茶錢或好處，被告因不合格企圖行賄，案情嚴重，被判入獄8個月並充公600元賄款。



被告展四周（47歲，司機）操普通話應訊。他被控於2026年2月3日，向政府運輸署一級考牌主任劉國光，提供600人民幣現金饋贈，作為劉在該駕駛測驗給他及格的報酬。

被告展四周在屯門法院承認提供利益罪，被判囚8周。

被告稱第一次來港不熟悉情況

辯方求情指，被告在深圳有家室，他任職貨車司機，月入約8000元人民幣，妻子任職護理員，二十多歲的子女仍在學，被告須供養母親及外母。他因工作需要考中港車牌，一時衝動犯案，現已非常後悔。被告在犯人欄透過傳譯員稱，他第一次來香港不熟悉。

考車不合格並企圖行賄令案情更嚴重

裁判官覃有方判刑指，廉潔守法是香港非常重要的價值，香港公職人員不能接受茶錢或好處，同時任何人也不能行賄。被告因考車嚴重犯錯而不合格，從而企圖行賄考官，令案情更嚴重。考慮到被告在首次提訊認罪節省法庭時間，覃官以1年為起刑點，認罪減至8個月。

案件編號：TMCC 248/2026