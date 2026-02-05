申訴署倡醫委會有權暫停被定罪醫生註冊　制定及公布投訴處理指標

內地夫婦早前就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊，事件揭示衞生署轄下管理局及委員會辦公室的管理委員會秘書處，處理醫療事故投訴及醫療專業人員註冊事宜的相關程序和機制問題。



申訴專員公署今日（5日）發表對醫委會的主動調查報告，就醫委會改革提出21項建議，建議考慮修訂法例，讓醫委會有權暫停對病人安全構成嚴重風險，例如在行醫過程中干犯嚴重罪行而被定罪的醫生註冊，直至該醫生的紀律研訊完成。 而就不涉及醫療專業人員操守的醫療爭議個案，引入調解的可行性。



另外，署方促醫委會考慮訂定並公布投訴處理階段時間的指標，明確確立醫委會的權責等。



申訴專員陳積志。（資料圖片／廖雁雄攝）

醫委會早前就終止研訊一宗16年前雙非嬰疑因醫療事故致腦癱的投訴，作主動覆核。2025年11月22日，醫委會召開聆訊處理。（資料圖片／廖雁雄攝）

內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片／鄭子峰攝）

主要改善建議包括：

- 鼓勵醫委會按良好公共行政原則，包括有效、公平、合理、適切、以民為本、開放態度等，促進醫委會本身及要求業界對良好公共行政的追求及對公眾期望的了解及積極和快速處理市民對醫生涉嫌專業行為失當的投訴；

- 促請秘書處支援醫委會制訂行政指引確保投訴處理機制有效運作，例如考慮訂定並公布合理和有效的主要投訴處理階段的時間指標，認真向投訴及被投訴人負責；

- 促請醫委會切實考慮精簡程序，例如在紀律研訊中使用法庭審訊中確立的事實或邀請在死因研訊擔任證人的專家擔任專家證人，從而節省須考慮新專家的意見而要發回偵委會處理的程序及時間；

- 促請醫委會妥善履行該會對秘書處的實質監督角色，包括要求秘書處必須全力配合醫委會的工作，清晰匯報個案進度及積壓情況；

- 促請醫委會加強秘書處人員的管理及績效監管；

- 明確確立醫委會的權責及醫委會要向社會及市民大眾負責；

- 平衡專業自主和公平開放向社會問責的原則和社會期望，借鏡其他地方經驗，政府當局應積極考慮適當地增加醫委會的業外委員比例，廣泛吸納社會各界的知識、經驗和意見，從而全面優化管治制度和架構；

- 完善法例，加強醫委會覆檢個案的機制，包括容讓投訴人直接向醫委會提出覆檢要求，從而保障投訴人及被投訴人的基本權益，以及加強公眾對處理有關投訴的機制的信心；

- 促請秘書處在不影響公正性的情況下盡量定期通知投訴人及被投訴醫生個案進度；

- 衞生署評核秘書處的秘書處職員的工作時必須徵詢醫委會的意見；

- 衞生署評核秘書處職員的工作時應訂立及考慮客觀標準，例如個案處理效率、積壓情況等；以及

- 考慮就不涉及醫護專業人員操守的醫療爭議個案引入調解的可行性。