醫委會改革｜醫委會與盧寵茂會面　就增工作透明度、問責性提意見

雙非子腦癱案後，政府研修例改革醫委會。醫衞局表示，局長盧寵茂今日與醫委會會員會面，就修訂《醫生註冊條例》深入交流意見，當局稍後會向立法會衞生事務委員會介紹建議方向和完善《條例》方案。



他指，感謝醫委會成員就如何進一步提升醫委會工作的透明度和問責性提出寶貴意見，政府在敲定修例建議時，會通盤考慮各方意見，包括釐清各項執行細節。



雙非子腦癱案後，政府研修例改革醫委會。(資料圖片)

盧寵茂表示，醫委會肩負「行公義，守專業，護社羣」的使命，具有法定責任和權力保障病人權益，獲賦予獨立準司法職能和權力，通過紀律程序，向專業水平或操守未能達標的醫生作出紀律處分。

他指，今次修訂《條例》的初衷，是希望在維持專業性和公平性的前提下，提升醫委會處理投訴的效率，並提升醫生專業水平。他指，感謝醫委會成員憑藉自身參與醫委會事務的經驗，「就如何進一步提升醫委會工作的透明度和問責性提出的寶貴意見。」他指，政府在敲定修例建議時，會通盤考慮各方意見，包括釐清各項執行細節。

重申上半年向立會交修例草案

醫衞局留意到，醫委會明白處理涉及醫生的投訴對維護專業水平至關重要，近年已致力解決處理投訴流程上的樽頸。他重申，當局已因應醫委會報告的建議修訂《條例》，目標在今年上半年向立法會提交條例草案。

醫衞局指，於今年一月先後就修訂《條例》諮詢病人組織、兩所本地醫學院、香港醫學專科學院、香港醫學會和不同醫學界專業團體。當局稍後會向立法會衞生事務委員會介紹建議方向和完善《條例》方案。