醫委會改革｜政府擬要求醫委會訂申訴個案處理時間　未達標需解釋

政府今日（6日）提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，擬要求醫委會為申訴處理的不同部份機制訂立目標處理時間，若未能達成指標，醫委會需有解釋。此外，政府擬探討由具專業背景的衞生署高級管理人員出任醫委會秘書，秘書處須就工作向醫委會負責。



政府今日（6日）提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，包括要求醫委會為申訴處理的不同部份機制訂目標處理時間。（廖雁雄攝）

政府擬要求醫委會為申訴處理的不同部份機制訂立目標處理時間，以及監察整體處理個案進度。被問如何釐定時間指標，醫衞局發言人指會交由醫委會決定，政府擬透過修例明確醫委會責任，同時須對外公布個案處理時間，若未能達成指標，醫委會需有解釋。

政府亦擬訂明研訊小組應採納在定罪時法庭就事實作出的裁決。發言人解釋，留意到過往有個案在醫委會開始研訊前，法庭已經有裁決，舉例一名90多歲醫生早前已被法庭判定為無行為能力，若在研訊小組再「搵證人、交意見」，相信與法庭判決結果一樣。故若法庭已確立事實 ，醫委會可以「直接啲」，並強調大原則都是要滿足程序公義。

政府又建議，被裁定犯嚴重罪行且被判監一定年期的醫生，可即時從醫生名冊除名，重新註冊的申請視乎罪行嚴動性質及嚴重性。

申訴專員公署昨日公布的調查揭示秘書處職員屬衞生署編制，惟法例無賦權衞生署監督。醫衞局發言人強調醫委會有主體責任處理申訴個案，今次修例已參考公署的報告建議，將探討由具專業背景的衞生署高級管理人員出任醫委會秘書，並在《條例》列明醫委會督導秘書處工作的責任，秘書處須就工作向醫委會負責。當局亦積極探討成立專責隊伍支援申訴調查，由相關專業背景人員組成。

發言人解釋，現時秘書是行政人員，當局建議提升秘書級別，由衞生署高層出任秘書。至於若秘書處人員表現欠佳，應如何向醫委會負責？發言人指出，衞生署有責任為員工進行工作評核時，向醫委會徵詢意見。對於有聲音指醫委會內部會否成立秘書處，發言人指如有需要，當局持開放態度。

申訴專員公署2月5日公布的報告示在2025年1月前，醫委會只依靠秘書處個別職員自行和自發監察個案進度，該些職員的上級竟不會監察有關個案進度。（廖雁雄攝）

衞生署署長目前是醫委會的當然委員及醫生註冊主任。政府建議提升衞生署署長在醫委會角色，促進醫委會改善工作。發言人解釋衞生署署長作為政府代表，可協調雙方溝通，探討政府在資源和法規上能否配合醫委會運作。