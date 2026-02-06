醫生註冊條例修訂｜政府研醫委會訂處理個案目標時間　增業外委員

政府今日（6日）提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，包括要求醫委會為申訴處理的不同部份機制訂目標處理時間、增設業外委員、探討具專業背景的衛生署高級管理人員出任醫委會秘書。



政府發言人指，今次改革已參考醫委會向醫衞局提交的報告及申訴專員的報告，主要涵蓋四個方向，包括增業外委員比例、引入不同資歷及背景的醫生委員、配合醫療政策及括基層醫療發展、以包推動跨醫護專業協作。

發言人指今日未公布增加業外委員數量，但指增加業外委員及獨立審裁員是改革大方向。

修訂方向：

．要求醫委會為申訴處理的不同部份機制訂目標處理時間，以監察整體處理個案進度

．確立偵委會及研訊小組的決定和運作獨立性，並加強獨立審裁員在偵委會同研訊小組的參與

．加強業外人士處理駁回瑣屑無聊申訴的角色

．在條例列明醫委會督導秘書處工作的責任，秘書處須就工作向醫委會問責

．容許申訴人及相關醫生均可就裁決向醫委會申請覆核，或向法庭上訴

．訂明研訊小組應採納在定罪時法庭就事實作出的裁決

．被裁定犯嚴重罪行且被判監一定年期的醫生，可即時從醫生名冊除名，重新註冊的申請視乎罪行嚴重性質。

非立法措施

．提升衛生署署長在醫委會角色，促進醫委會優化工作

．探討具專業背景的衛生署高級管理人員出任醫委會秘書

．積極探討成立專責隊伍支援申訴調查，由相關專業背景人員組成

．增加法律支援人員及行政人員，處理日益增加的申訴

．邀請香港醫學專科學院研究建立人才庫，組織醫學專家就申訢個案提供意、參與研訊

．增審裁員培訓及支援

其他

．放寬特別註冊途徑，不再區分香港永久居民及非永久居民

．強制延續醫學教育

．醫衛局可為公眾利益向醫委會發指示

．醫委會及註冊主任在局長為制訂醫療政策而要求下，可向局長提供資料