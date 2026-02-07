假招聘廣告呃工人資料案再增83宗　私隱署籲勿交出地盤三寶等資料

個人資料私隱專員公署去年接獲246宗資料外泄事故，私隱專員鍾麗玲今日（7日）表示，期望《私隱條例》修訂建議今年可諮詢立法會，並引入強制通報資料外洩事故及行政罰款機制。



另外，公署上月接獲43宗涉嫌套取地盤工人個人資料的虛假招聘廣告欺詐個案，鍾麗玲指最近兩日新增83宗類似個案，呼籲工友不要隨便交出俗稱「地盤三寶」等個人資料。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片/夏家朗攝）

私隱專員公署2025年接獲246宗資料外泄事故，較2024年上升了21%。鍾麗玲在有線節目《有理有得傾》中表示，希望透過修訂《私隱條例》提高保障個人資料的意識，建議引入強制通報資料外泄事故及行政罰款機制，會考慮因應違規公司的規模、財政狀況、違規嚴重程度等因素，制定罰款分級制。她又指，希望今年將《私隱條例》的修訂建議諮詢立法會。

個人資料私隱專員鍾麗玲2月3日表示，2025年面對不少保障個人資料私隱挑戰，個人資料私隱外泄呈上升趨勢。（私隱署提供圖片）

另外，公署上月接獲43宗涉嫌套取地盤工人個人資料的虛假招聘廣告欺詐個案，騙徒透過招聘廣告誘使工人提交身份證號碼、平安卡及工人註冊證，即俗稱「地盤三寶」的資料，但事後所謂的中介或判頭便失去聯絡。鍾麗玲指近兩日再接獲83宗類似個案，呼籲工友提高警覺，核實中介或招聘人士的身份，不要隨便交出個人資料，甚至銀行戶口號碼。

根據公署的數據，去年共接獲4228宗投訴，當中有90%涉及私營機構。鍾麗玲指出，物業管理公司的相關投訴在過去一年內上升了約50%，例如在業主大會上公開展示業主的投票意向及姓名的做法就引發了不少爭議。她指出，物管公司無必要在業主大會展示業戶姓名及投票意向，並已向相關物業管理公司提出了改善意見。