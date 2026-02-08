辦年貨過年｜西環海味街現吉舖　商戶嘆港人北上消費人流減兩成

農曆新年將至，不少市民會選擇到西環海味街辦年貨。不過，疫後旅客及市民消費模轉變，今午（8日）所見，位於德輔道西的海味街不再人山人海，其中一段有24個舖位，惟當中4間為「吉舖」。



有商戶表示，港人北上消費，加上內地送禮文化不再盛行，店舖人流較疫情前減少一至兩成，對營業額錄得升幅不抱期望；有跨區辦年貨的市民則以2,000元購買蝦米、臘腸等產品，稱不考慮北上購買，「（海味街 ）唔會搵笨囉，貴少少都喺度買返。」



德輔道西其中一段有24個舖位，其中4個未有人租用。（董素琛攝）

有市民到位於德輔道西的海味街辦年貨。（董素琛攝）

德輔道西一段24個舖位中 4個無人租用

疫情後港人北上成風，加上內地旅客消費模式轉變，不少商戶不敵貴租無奈結業，以往農曆新年前人山人海的海味街（德輔道西）亦不例外，其中一段的24個舖位中，有4個未有人租用。今午在現場所見，街道的人流並不算多，僅有部份人大手購入年貨。

友利海味所售的鮑魚一斤由數千現元到數萬元不等。（董素琛攝）

友利海味負責人黃先生指，店舖的人流較疫情前減少一至兩成。（董素琛攝）

海味店負責人：今年部份鮑魚售價每斤比去年減逾千元

友利海味負責人黃先生表示，店舖的人流較疫情前減少一至兩成，認為與港人北上消費，加上內地送禮交化不再盛行有關，「一到長假期個個趕車北上搵嘢食，食完又買啲野返嚟，搞到好多行業都靜。」

友利海味所售的鮑魚一斤由數千現元到數萬元不等，黃先生指，今年部份鮑魚的每斤售價較去年減逾千元，期望吸引顧客光顧。被問對新春營業額錄得升幅是否有信心，他苦笑道：「升？希望keep（保持）到都好啦。」

富泰海味吸引不少顧客駐足，選購產品。（董素琛攝）

海味店員：海味街經營情況大不如前

另一商戶富泰海味吸引不少顧客駐足，選購產品，是否旺丁又旺財？該店一名不具名的店員表示，市道一年較一年差，預計營業額會較去年大減一半。他拿起店舖所售的開心果，45元一包，一天約可售出一箱，無奈說：「呢啲唔賺錢嘅嘢咪好賣囉。」他又說，海味街的經營情況大不如前，不少店舖已結業。

黃先生以2,000元購買蝦米、臘腸等產品。（董素琛攝）

居九龍市民跨區光顧：海味街貨品集中 唔會搵笨囉

居於九龍的黃先生每年都會到海味街辦年貨，稱對此處所售產品有信心。他今天以約2,000元購買蝦米、臘腸等產品，花費金額與去年相若，認為海味街「（貨品）集中啲，價錢公道啲」。部份市民選擇北上辦年貨，他卻說不會考慮，「（海味街 ）唔會搵笨囉，貴少少都喺度買返。」

蘇先生以2,000元購買煲湯材料，打算於農曆新年贈予兄弟姊妹。（董素琛攝）

居於將軍澳的蘇先生以2,000元購買煲湯材料，打算於農曆新年贈予兄弟姊妹，笑言：「自己都唔捨得食。」他同樣指，每年都會到此處辦年貨，到所售產品有信心。不過，他認為此處較以往冷清，留意到有商店結業，認為與港人北上消費有關。