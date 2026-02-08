宏福苑大火｜何永賢指難負擔等原址重建租津　有災民稱願自付租金

大埔宏福苑大火，災民的安置方案至今未定，繼早前財政司副司長黃偉綸稱原址重建需時10年，形容是不切實際後，房屋局局長何永賢今（8日）表示，要再為再災民提供多8年的租金津貼會成為財政負擔。有災民表示，從未有強硬要求政府要再給予8年租金津貼，又指政府可「特事特辦」，安排災民先入住公屋等候原址重建，重申不介意要自付期間的租金。



▼2025年12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



房屋局局長何永賢（資料圖片/廖雁雄攝）

宏福苑災民的安置方案至今未定，曾有災民表示希望可原址重建。財政司副司長黃偉綸早前表示，原址重建需時約10年，且整個收購計劃或需60億元資金，形容是不切實際。

房屋局局長何永賢今在無綫電視節目《講清講楚》中表示，現時提供給災民的租金津貼為期兩年，到2027年底，若原址重建宏福苑，需2035年才可完成，期間的租金津貼會成為財政負擔，「係咪呢八年都要做租金津貼呢？嗰個財政負擔計落去，會成為一個乜嘢數字呢？」

▼2025年11月28日 大埔宏福苑火警第三日無再見火舌▼



翻查資料，現時政府向每個宏福苑單位的業主發放每年15萬元的租金補助，為期兩年。宏福苑共有1,984戶居民，若政府要向他們全部發放8年的租金津貼，共涉款項為23.808億元。

宏志閣居民戴先生指，即使原址重建需等候10年之久，仍願意等待。（資料圖片/黃學潤攝）

居民倡政府「特事特辦」 先安排災民等候期間入住公屋

居於宏福苑宏志閣40年的戴先生表示，火災發生後，為方便女兒在同區上學，故租住同區的村屋。他說，災民從未有強硬要求政府要再給予8年租金津貼，「最重要唔係要攞嗰15萬去租樓，我哋係要有個地方安置到我哋。」他認為政府可「特事特辦」，先安排災民在等候原址重建的過渡期入住公屋，重申不介意在期間自付租金。

戴先生說，即使原址重建需等候10年之久，仍願意等待，指自己從小在宏福苑長大，對該處充滿回憶，「我呀媽以前單親家庭喺度，佢好辛苦去奮鬥，因為要有間屋嘅時候佢買落嚟㗎嘛，呢啲係佢後生嘅時候嘅目標、努力，𠵱家你突然間冇咗呢個回憶，未必係用錢買得到㗎嘛。」他又說：「可能你畀咗一千萬我，我嗰刻去買咗樓好開心，但長期嚟講我都可能唔開心，我都會好掛住原本嗰個屋企。」